بالفيديو…هاني شاكر: مصر كبيرة بفنونها.. ومهرجان القلعة أصبح دوليًا

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن مهرجان القلعة أصبح مهرجانًا دوليًا، لافتًا إلى أنه سعيدًا بالمشاركة فيه، متمنيًا دوام النجاح في السنوات القادمة.

وأضاف شاكر في لقاء خاص بقناة الغد، أن مصر كبيرة بفنونها وشعبها، والمهرجان يهم العالم العربي كله، مشيرًا إلى أهمية

المهرجانات الفنية مثل مهرجان القلعة ومهرجان الموسيقى العربية.

يذكر أنه تقام في القاهرة فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ويقدم المهرجان في نسخته الثامنة والعشرين، اثنتين وأربعين حفلة على مدار خمسة عشر يوما لمجموعة من الفنانين المصريين والعرب بالإضافة إلى فرق من دول العالم.