بعثة الريشة الطائرة إلى بطولتَي العرب وغرب آسيا

غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة الى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية لفئتي الذكور والإناث دون 15 سنة ودون 17 سنة، المقررة من 24 آب الجاري الى 26 منه، وفي بطولة غرب آسيا الثانية من 27 آب الجاري الى 29 منه.

وضمت البعثة كلاً من: عضو اللجنة الإدارية للاتحاد سمير قسطنطين رئيساً، وزميله أمين الصندوق علي كزما، المدرب محمد البيروتي واللاعبين واللاعبات: زينا كزما (هوبس)، ياسمينا فياض (هوبس)، رفايل رنو (الجمهور) وكارل حبيب (الجمهور) لفئة دون 15 سنة، وليم شميساني (هوبس)، سارة فغالي (الجمهور)، علي نعيم (هوبس) وكريستوفر ابي يونس (مون لا سال) لفئة دون 17 سنة.

وكان قد سبق البعثة الى الاردن وفد من الحكام، ضم عضو الاتحاد ورئيس لجنة الحكام غالب فقيه والحكم الآسيوي غريس عبيد وميرنا حلال ومايكل طربيه الذين خضعوا لدورة تدريبية تمهيداً لمشاركتهم في قيادة المباريات.