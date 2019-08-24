بعد البصرة .. مواجهة مسلحة مع تاجر مخدرات في كركوك تنتهي بإصابته واعتقاله

تمكنت القوات الامنية يوم الجمعة من القاء القبض على تاجر مخدرات في مدينة كركوك بعد مواجهة مسلحة دارت بين الجانبين.

وابلغ مصدر في أمني مسؤول ان قوة من الاستخبارات التابعة للواء 61 اقتحمت منزل مطلوب يُدعى (هـ، م) بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمخدارت قرب جامع (الصمد) في حي (الفيلق) في كركوك.

واضاف المصدر انه اثناء الاقتحام اندلعت مواجهة مسلحة وتبادل لإطلاق النار بين المطلوب والقوة المقتحمة، وتستمر لفترة من الزمن، مشيرا الى ان المواجهة اسفرت عن اصابة المطلوب بجروح والقاء القبض عليه.

وكانت الشرطة العراقية قد افادت في وقت سابق من اليوم بمقتل ضابط ومنسب في الامن في مواجهة مسلحة مع عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق.