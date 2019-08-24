بعد التفجيرات الأخيرة .. بغداد تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى بغداد، براين مكفيترز، لبحث التطورات العراقية والإقليمية، وذلك بعد ورود معلومات عن مسؤولية إسرائيل عن شن غارات على مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي.

وقالت الخارجية في سلسلة ‹تغريدات› على تويتر، إن الوزير محمد علي الحكيم «حث الجانب الأميركي على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات».

وتابعت أنه «أوضح جلياً، أن العراق وحكومته يضعان كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياتهما لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه».

وأكد الحكيم، أن «العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وأن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية».

وبحث مكفيترز والحكيم، وفق الخارجية العراقية، سير العلاقات بين بغداد وواشنطن، وسبل تعزيزها، فضلاً عن آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، والقضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة الإرهاب.