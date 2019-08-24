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بعد قتلهم ضابطا ومنتسبا في البصرة .. “الطباخ” وعصابته بقبضة الأمن

القت مكافحة مخدرات البصرة يوم الجمعة القبض على “مجرم خطير” وعصابته في قضاء “أبي الخصيب.

وقالت المكافحة في بيان اليوم، انه “من خلال متابعة دقيقة استندت على معلومات استخبارية موثوقة تمكنت مفارز قسم مكافحة جرائم المخدرات في محافظة البصرة من القاء القبض على تاجر المخدرات احمد الطباخ وأفراد عصابته في منطقة حمدان أبي الخصيب” .

واضاف البيان انه “على إثر عمليات المطاردة للمجرم المذكور قتل النقيب علي حبيب والمفوض علي خليل اثر القاء رمانة يدوية عليهم من أحد أفراد العصابة الذي تم قتله خلال هذه العملية”.

واكمل البيان انه “تم ضبط ثلاثة كيلو غرامات من مادة الحشيشة وعدد من قطع الأسلحة”، منوها الى ان “الواجب مستمر في تحري المناطق والدور المجاورة”.

وكانت الشرطة العراقية قد افادت في وقت سابق من اليوم بمقتل ضابط ومنسب في الامن في مواجهة مسلحة مع عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق.

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