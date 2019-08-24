بمزاد علني .. بيع لوحات تسجيل السيارات من (1 – 9) لمحافظة حلبجة

من المقرر ان ينطلق مزاد علني في منتصف شهر ايلول المقبل لبيع لوحات تسجيل السيارات من (1 – 9) في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان.

وقال نائب محافظ حلبجة كاوه علي في تصريح صحفي اليوم الجمعة انه تم تحديد يوم 16/9/2019 لبيع لوحات تسجيل السيارات في محافظة حلبجة ضمن المرحلة الاولى للأرقام من (1 – 9) في مزاد علني.

واضاف انه من يوم 27 من شهر اب الجاري الى 15 في شهر ايلول يستطيع اي شخص له رغبة بالاشتراك في المزاد ان يزور مديرية مرور محافظة حلبجة ودفع ما نسبته 20% كعربون للأسعار المقدرة لتلك الارقام.

وتابع علي ان لوحة التسجيل التي تحمل رقم (1) تم تقدير سعرها بمليار دينار عراقي ومن 2 – 9 سعر اللوحة الواحدة 600 مليون دينار، مردفا بالقول انه لا يمكن بيع اقل من الاسعار المقدرة.