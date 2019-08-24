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تقارير اسرائيلية: الامريكيون غير راضين عن الهجمات على مواقع الحشد بالعراق

ذكرت صحيفة “هآرتس” في تقرير لمعلقها للشؤون العسكرية أن الأميركيين غير راضين عن الهجمات المنسوبة لإسرائيل في العراق، ولذلك فإنهم قرروا كشف المسؤولية الإسرائيلية عنها.

وبحسب الصحيفة، أنه من شأن الهجمات المذكورة ضعضعة العلاقات بين واشنطن وأحد أبرز حلفائها، ألا وهو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في هذه المرحلة الحساسة.

كما أفاد موقع “واينت” الإخباري في تقرير لمعلقه للشؤون العسكرية أن البنتاغون يعارض الهجمات المنسوبة لإسرائيل في العراق، وأن هذا هو سبب إقدام مصادر الإدارة الأميركية على كشف المسؤولية الإسرائيلية عنها.

وقد قال مسؤول أميركي كبير قبل ذلك لصحيفة “نيويورك تايمز” إن الهجمات الإسرائيلية قد تؤدي إلى إجبار قوات بلاده عن الانسحاب من العراق.

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