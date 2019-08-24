(حب الحسين..لا يجمعنا مع ايران..بل يذلنا)..(سنقف مع اسرائيل كما وقف الامام مع اليهودي)

بسم الله الرحمن الرحيم

المحور الثاني بالموضوع.. سنجيب عن سؤال (ماكر).. لعملاء ايران.. بقولهم (باي حرب ستقفون مع ايران ام مع اليهود)؟؟ ولم يقولون (مع ايران او اسرائيل)؟؟ (لنتبه كيف يريدون ان يكونون لوتيه براسنه)؟ ولم يسالون انفسهم (هل ايران تدخلت عسكريا ولو مرة واحده بالحرب بين اسرائيل وحزب الله لبنان الموالي لايران؟؟ فهل تدخلت ايران بحرب مباشرة مع اسرائيل.. كرد فعل لقصف عملاءها بالمنطقة؟؟ لماذا لم نسمع يوما ان ايران قصفت اسرائيل بصاروخ من 100 الف صاروخ تدعي ايران امتلاكها من اراضيها تجاه تل ابيب)؟؟

فهل صراع عملاء ايران.. مع اسرائيل ام مع اليهود؟؟ وايران فيها عشرات الاف من اليهود؟ فلماذا ايران تريد تصدير الصراعات العرقية خارج ايران ومنها ضد اليهود كما في تصدير شعار (الموت لليهود .. على لافتات باليمن يرفعها عملاء ايران الحوثيين).. ثم السؤال الاصح (الايرانيين سيقفون مع من؟؟ باي حرب مع اليهود)؟؟ ؟؟ لنصيغه بصيغة اخرى.. (باي جهة سوف تقف ايران بالحرب مع اسرائيل ام ستتبنى الحياد كعادتها؟)؟؟ وخاصة ان ما نسمعه (بان اسرائيل تضرب صواريخ ايرانية ارسلتها لمليشياتها بالعراق)؟؟ وكأن ايران ليس طرف بالحرب؟

هل ايران مستعدة لدخول حرب مع اسرائيل كرد فعل من قصف معسكرات ايران المتقدمة داخل العراق (معسكرات الحشد الايرانية الولاء)؟؟ ماخذين بنظر الاعتبار (رد فعل ايران الباردة من قصف اسرائيل لمعسكرات المليشيات التابعة لها بسوريا.. وكذلك لم تدخل ايران بالحرب ضد ما يسمونه الوهابية (السعودية) بالحرب الدائرة بين الحوثيين والتحالف الخليجي باليمن)؟

ولكن سنناقش المحور الاول: (هل فعلا حب الحسين يجعمنا مع ايران)؟؟

نقول: (حب الحسين.. لا يجمعنا مع ايران.. بل يذلنا)..

(حب الحسين.. يذلنا).. (حب الحسين.. يفقرنا) ..( حب الحسين .. يستعبدنا للطامعين بنا وبخيراتنا وبارضنا).. (حب الحسين.. يسيد الفاسدين علينا.. ويسيد الخونة وعملاء ايران على مصيرنا).. (حب الحسين.. يهدد ارضنا وامنا بالصميم)..

هل من حب الحسين (ان تجعلون الشيعي العربي.. يقبل ويبوس قنادر الايرانيين ونعلهم) بحجة الزيارات الحسينية بكربلاء والنجف؟؟

هل من حب الحسين (ان تجعلون الشيعة العرب تابعين اذلاء لحكام ايران خميني الفارسي.. والخامنئي الاذاري)..

هل من حب الحسين ان (نعوي مثل الكلاب..بحجة كلاب رقية.. لو كلاب الحسين)؟؟ ببدع وطقوس قادمة من ايران الرذيلة..

هل من حب الحسين (ان نتخلى عن سيد عربي شيعي من اهل وسط وجنوب ارض الرافدين.. ونستبدله من جاءوا من خارج الحدود من ارض غير عربية كايران او الهند او باكستان).. (فهل ذهب الامام علي الى بلاد فارس او الشام.. ام لوسط وجنوب ارض العراق) فلماذا ناتي بمن لم يذهب لهم الامام علي اصلا؟

هل من حب الحسين.. ان ترفعون شعار(الشيعي الفاسد خير من ارهابي سني)؟؟ ليتسيد الفاسدين علينا باسم حب الحسين..

هل من حب الحسين.. ان تمنعون قيام دولة لنا كشيعة عرب من الفاو لسامراء.. لخوفكم على بلد الفرس ايران..من ان يتحرر الشيعة العرب بالاحواز وينضمون لاخوانهم الشيعة العرب بوسط وجنوب منطقة العراق..

هل من حب الحسين ان تشرعنون (الخيانة العقائدية) أي خيانة الوطن.. لمصالح ايران القومية العليا..

كلا ليس هذا حب للحسين.. بل هذا عداء له..

هذا حب الحسين بنظر الايراني .. وليس حب الحسين بنظر الشيعي العربي الاصيل..

حب الحسين الايراني (ذليل يستجدي عطف الناس للبكاء عليه)..

حب الحسين العربي الشيعي (ثائر .. شجاع.. قائد للشيعة العرب)

حب الحسين الايراني (يوجه الشيعة لطهران.. )

حب الحسين العربي الشيعي (يوجه الشيعة للنجف الشيعية العربية وللشيعة العرب للقيادة)

حب الحسين الايراني.. (يذل العرب والعراق بحجة ان العرب قتلوا الحسين)

حب الحسين العربي الشيعي .. (يكرم من العرب الشيعة والعراق..).. ولو كان افضل من اهل العراق وشيعتهم العرب (لذهب لهم الحسين ولكن لم يجد لا بلاد فارس ولا الشام ولا مصر) بلدان الشؤوم والخراب ..

ايران صدرت لنا كل ما يذلنا.. المخدرات والسلاح المنفلت.. والمليشيات.. والاحزاب الاسلامية الفاسدة.. والحرامية واللصوص.. ودعمت بحكم العراق اراذل القوم بغفلة من اهل العراق وشيعته العرب..

نعم لتطهير حب الحسين من براثن ايران..

وهنا نحذر:

(فاحذروا عملاء ايران).. وسؤالهم: باي حرب ستقف (مع ايران او اليهود)؟

يسئلني احدهم.. بقوله (اليوم اذا اليهود حاربوا المسلمين..برأيك اي دوله.. ستقف في وجه العدوان…؟ممكن جواب)؟ اجيبه: حدد من تقصد بالمسلمين؟؟ وهناك مليار وخمسمائة مليون مسلم.. وخمسين دولة اسلامية.. فمن اعطى الحق لاي دولة ان تختزل المسلمين بنفسها؟؟ ومن اعطى لاي زعيم دولة بان يختزل المسلمين بنفسه؟؟ ومن اعطى لاي مذهب دون اخر او طائفة دون اخرى ان تختزل الاسلام بنفسها؟

واليهود بالعالم 30 مليون نسمة.. فقط 5 ملايين باسرائيل..والبقية يعيشون بدول العالم وجنسياتها.. وبكل حروب اسرائيل لم تشهد تطوع يهود من دول العالم لاسرائيل.. فاليهود ديانة .. لهم الحق بالحياة.. فاي حرب بين اي مجموعتين بشرية.. سوف اقف مع الحق.. والحق لا يعرف بالرجال بل يعرف الرجال بالحق..الامام علي وقف لجانب يهودي ضد مسلم.. لان الحق كان مع اليهودي..

ثم ان (المسلم من سلم الناس من يده ولسانه)..

فهل سلمت البشرية من المسلمين وانتحارهم واجرامهم ومليشياتهم.. هل سلم العراقيين بايران من (ضربهم بالاحزمة من قبل ضباط ايرانيين..و اهانة نساءه باللكمات..وانظر للمنافذ الحدودية كيف يذل العراقيين الشيعة امام الايرانيين الذين يذيقون العراقيين الذلة).. بظل سكون عملاء اراين بالحكم بالعراق .. هل سلم 40 مليون عراقي مسلم من سرقات المسلمين الولائين والصدريين الذين يحكمون العراق باذلال العراقيين وسرقة ثرواتم واستباحة اعراضهم فقرا وعوزا.

فكل الذين يريدون ان نقف مع ايران ..ضد امريكا.. والمجتمع الدولي..هم انفسهم من ارادوا ان نقف مع صدام ضد المجتمع الدولي.. بحجة (الاسلام.. ولا تقف مع النصارى واليهود.. ولاتجعلهم اولياء لك)..؟؟ ولو وقفنا مع صدام لاستمر حكم الطاغية صدام بقتل المسلمين ..ولو نقف اليوم مع ياران سيتمر الفاسدين بسرقة اموال السملمين بالعراق..وغير المسلمين..

ثم تذكروا بان هناك مئات الاف اليهود بايران.. ويعيشون فيها.. فلماذا ايران لا تقتلهم اذا كان حربها مع اليهود؟؟ لو بس تريدون ان نقتل اليهود نيابة عن ايران.. في وقت اليهود بايران يعيشون ؟؟ المحصلة كل من يريدنا ان نقف مع ايران..نقول له (لن نقف) لان اسلامنا اسلام الامام علي.. وليس اسلام بني امية..

فانتم اسلامكم اسلام بني امية.. اما ا سلامي فهو اسلام الامام علي..

اسلام بني امية.. ان تقف مع المسلم حتى بباطله..واسلام الامام علي ان تقف مع الحق وان كان الطرف الثاني مسلما..

ومن يقول (انه لا يعترف باي رجل عمامة .. يتدخل بالسياسية)؟؟

نساله.. اليس الخامنئي حاكم ايران..سياسيا.. والقائد العام للقوات المسلحةالايرانية حسب الدستور الايراني ؟؟ فماذا تقول في ذلك؟؟ ومن يقول ان (الخميني عربي) نقول تضحك على من؟ فصدام اصله عربي وادعى ايضا بانه اصل علوي؟؟ يعني هوشريف مثلا؟؟ اسامة بن لادن اصله عربي؟؟ يعني هو شريف؟؟ فالخميني .. بخانة الهوية الرسمية الايرانية مكتوب (فارسي).. وخامنئي مكتوب (اذاري) ولم يعترضون على ذلك بل يفتخرون بقومياتهم؟؟ فعلى من تضحكون بعد ذلك؟؟ ثم العراق مليء بالسادة من نسل النبي.. فلا نحتاج نستورد (سادة 56) من ايران.. وفي كتاب (جولة في دهاليز مظلمة) لمرتضى الكشميري اكد بان الخميني لا يجيد العربية.. ثم ان اللغة الرسمية في ايران الفارسية .. وليس العربية.. بظل الخميني وخامئني..

ثم كل واحد قال لك اني من السادة تصدقه؟؟ وفوق ذلك جاء لك من بلدان بعيده من ايران والهند وباكستان وافغانستان؟؟ اليس هذه سذاجة ان نصدق بكل من يقول انه من نسل النبي؟؟ والمضحك ياتون هنود وفرس ويفتخرون بقومياتهم ودولهم.. ثم يدعون للضحك على ذقون البساط من الناس (بانهم سادة)؟؟ بتناقض رهيب..

وهنا بالمحصلة نقول: لتدخل ايران حروب مع من تريد من الدول والشعوب..ولكن نرفض حروب بالنيابة والوكالة عنها.. نرفض جعل العراق ساحة للصراع نيابة عن الاخرين.. فاذا ايران لديها صواريخ فلتضربها على اسرائيل من اراضيها وليس من اراضي العراق.. نقطة راس سطر.

من كل ذلك .. نسال بعقليتهم.. (ايران سوف تقف لجانب من؟ لجانب اليهود ام عملاءها)..؟

ايران لم تدخل عسكريا بجيوشها مع (الحوثيين) ضد (الوهابية السعوديين باليمن)؟ بل تتمنى ايران ان تقبل السعودية الوهابية بان تعيد فتح سفارتها بطهران.. ..ايران لم تتدخل عسكريا بجيوشها ضد اسرائيل .. عندما (قصفت تل ابيب مليشيات ايرانية بسوريا).. ايران لم تتدخل عسكريا ضد اسرائيل (بقصف اسرائيل لمعسكرات الحشد الموالية لايران بالعراق)؟؟ ايران مليشياتها وحرسها الثوري لم يقصفون ولو (طلقة) على حدود اسرائيل بالجولان لسنوات ماضية رغم تواجدهم قرب هذه الحدود بالحرب السورية انذاك.. ايران تدعي امتلاكها 100 الف صاروخ واربع مصانع تحت الارض ولم نسمعها يوم تضرب اسرائيل ولو بصويريخ من اراضيها تجاه اسرائيل

وردا..

على سؤال ماكر مسموم اخر لاعداء امريكا (لماذا امريكا لم تقصف داعش عند مذابح اليزيديين)

نجيبكم/ تخيلوا هناك 300 جماعة مضطهده بدول بالعالم ..فلو القوات الجوية الامريكية قصفت بحسب طلب افراد من هذه الـ (300 جماعة)؟؟ لدخلت امريكا الحرب العالمية الكونية ضد (100 دولة بالعالم)؟؟

وهل تعتقدون ان الالة العسكرية الامريكية للولايات المتحدة الامريكية.. (تنفذ اوامرها بطلبات من هنا وهناك)؟ (يعني تستلم الاوامر من هذا وذاك؟؟ وليس حتى من طلبات دول؟؟ )؟؟ وهل هناك اصلا معسكرات لداعش عام 2014 حتى تقصفها امريكا/ الجواب كلا.. 300 داعش مخربط سقطوا الموصل؟؟ ليشعلون شرارة مليونان سني بالموصل غاضب على الوضع بالعراق.. ويقتلون الشيعة التركمان والشبك.. والعرب الشيعة بسبايكر.. والمسيحيين واليزيديين.. وغيرهم..

فبدل ان تسال (لماذا الامريكان لم يقصفون كوجو).. اسال (المالكي وربعه) لماذا لم تبقون قوات وقواعد عسكرية امريكية في العراق عام2011..لماذا اصريتم على خروج القوات الامريكية (هل كان اي احد يستطيع ان يهجر ويغتصب اليزيديات بوجود القوات الامريكية ) الجواب كلا..

وهل هل تعتقدون المشكلة ستحل لو قصفت امريكا؟؟ في وقت مليونان سني بالموصل احتضنوا داعش بلمح البصر.. وزحفوا على مدن وقرى المسيحيين واليزيديين والشيعة واقترفوا ابشع الجرائم ضدها.. (المسالة كان تحتاج قوات برية على الارض.. والمالكي رفض تواجد قوات برية امريكية) .. فداعش لم تاتي بطائرات وتسقط مدن.. اليس كذلك؟؟

وتذكروا بان المعارضة السورية قبل التدخل الروسي.. كانت المعارضة السورية سترمي مليشيات ايران وحرسها الثوري والجيش السوري بالبحر المتوسط بعد وصولها للاذقية حيث حاضنة النظام الموالين لها.. فتدخلت روسيا (بريا وجويا وصاروخيا وبحريا).. لنتبه (بريا).. أي قوات روسية نزلت على الراض بكثافة.. فهل كنتم تريدون من امريكا (ان تهزم داعش ببداياتها عام 2014.. بقوات جوية فقط) يستحيل..وخاصة ان احداث الموصل كانت شعبية وليس فردية..

ثم هل العراق تعرض لهجوم من دول معادية.. حتى تتدخل قوات الولايات المتحدة حسب الاتفاقية الامنية مع العراق؟؟ فجند الخلافة التابعين لتظيم الدولة الاسلامية.. يقودها عراقيين كابو بكر البغدادي.. وضباط عراقيين سابقين.. الاف من اهل السنة.. اي (ازمة داخلية عراقية).. بوجود 3 فرق عسكرية تابعة للمالكي و11 الف شرطي ورجل امن.. كلهم تبخروا وبعد ذلك .. تعاتبون امريكا ولا تعاتبون المالكي وربعه والنظام السياسي الفاسد الحاكم بالعراق؟

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم ..