حنان الفتلاوي تصدر توضيحا على تعرض سيدة عراقية للضرب بايران

اصدرت مستشارة رئيس الحكومة لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، توضيحا بشأن تعرض سيدة عراقية للضرب على يد ضابط ايراني في مدينة مشهد.

وقال الفتلاوي في بيان، “للأخوة الذين استفسروا عن قضية الزائرة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد .. تم الاتصال بالسيدة الكريمة افتخار من النجف والاطمئنان على صحتها وبينت ان القنصل الايراني في النجف قام بزيارتها وتقديم الاعتذار لها ولعائلتها ..وكذلك تم الاتصال بوزارة خارجيتنا والوزارة بينت انها تتابع وباهتمام كبير كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية وستصدر قريباً توضيح مفصل لكافة التفاصيل”.

واضاف “نحن بدورنا نرفض أي اساءة لأي إمرأة عراقية ونأمل ان يتم معالجة الموضوع من الجانب الايراني بسرعة لضمان عدم تعكير العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الجارين وعدم اعطاء فرصة للمتصيدين بالماء العكر”.