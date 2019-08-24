خبير امني: اسرائيل استهدفت معسكرات الحشد لاعتقادها بوجود اسلحة ايرانية باليستية

اكد الخبير الامني، فاضل ابو رغيف، أن اسرائيل استهدفت معسكرات الحشد الشعبي لاعتقادها بوجود اسلحة ايرانية باليستية تم نقلها من ايران الى العراق.

وقال أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن “العنصر الخارجي كان فاعلاً بالفعل في توجيه الضربات التي طالت معسكرات الحشد الشعبي في مواقع مختلفة من العراق”.

وأضاف أبو رغيف أن “إسرائيل تعتقد وبغطاء أميركي أن إيران نقلت أسلحة باليستية وصواريخ باليستية إلى العراق عبر حدودها وإيداعها لدى (الحشد) على نحو الوديعة”.

وبين أبو رغيف أن “إسرائيل ومن باب الاحتياط ولقناعتها أن (الحشد) بات يمثل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي قامت بتوجيه طائرات مسيرة تحمل دقة عالية، فضلاً عن أنها تعمل بقصف أسلحة ليزرية دقيقة التهديف والتصويت مما جعلها تقوم بمثل هذه العمليات”.

وكشف أبو رغيف أن “إسرائيل قامت بنحو 17 هجوماً على مواقع عراقية تابعة لـ(الحشد) منذ عام 2016 وإلى اليوم”.

وأكد أن “قيادة الدفاع الجوي تمتلك السماء على الطائرات العراقية فقط، وليس على طائرات التحالف الدولي”، مبيناً أن “الولايات المتحدة الأميركية تعارض شراء منظومة (إس 400)، لأن العراق سيصبح قوياً منيعاً”.

وتابع أن “الطائرة المسيرة تسير بارتفاعات عالية تصل إلى أكثر من 60 ألف قدم، والعراق خالٍ من منظومة رادار حديثة لرصدها”، لافتاً إلى “أننا أن تركنا الأمر على حاله سنشهد مثلها وغيرها والمستقبل المقبل أكثر خطورة”.