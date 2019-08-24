خطة عاجلة من برشلونة لضم نيمار خلال ساعات

ذكر راديو كتالونيا أن إدارة برشلونة اقتربت من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار إذا ما قدمت عرضا قبل ظهر الجمعة إلى باريس سان جيرمان حيث تعمل استعادة اللاعب مرة أخرى.

ذكر راديو كتالونيا أن إدارة برشلونة اقتربت من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار إذا ما قدمت عرضا قبل ظهر الجمعة إلى باريس سان جيرمان حيث تعمل استعادة اللاعب مرة أخرى.

ولم يظهر ريـال مدريد في الصورة خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم تحرك فلورنتينو بيريز رئيس النادي من أجل ضم نيمار حيث ينتظر تعثر المفاوضات بين برشلونة وإدارة باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن نيمار لم يدل بتصريحات تتعلق برغبته في العودة إلى برشلونة بسبب عدم ظهور العرض الجيد من برشلونة الذي يشعر معه بأن البلوغرانا يرغب حقا في ضمه.

وتميل إدارة برشلونة إلى التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند لخيار الشراء الإلزامي بعد ذلك بحيث يضمن باريس سان جيرمان الحصول على المال المناسب.

ويرغب باريس سان جيرمان في الحصول على رقم كبير من الاستثمارات التي أنفقها على نيمار بداية من عام 2017 حين ضمه مقابل 222 مليون يورو عبر كسر عقده.

ومن المتوقع أن يحصل باريس سان جيرمان على رقم يتراوح بين 190 و200 مليون يورو بصفة إجمالية من الإعارة وبند الشراء الإلزامي لاسيما أن إدارة النادي الفرنسي وضعت وقتا محددا يجب على البلوغرانا تقديم العرض الخاص باللاعب وهو ظهر اليوم الجمعة.

ولا تستطيع إدارة برشلونة دفع القيمة الإجمالية للاعب في التوقيت الحالي لذا فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي يميل إلى خيار الإعارة مع الشراء الإلزامي في الموسم المقبل حتى يتسنى للنادي تدبير الأموال التي تسمح له بضم اللاعب.

وتدرك إدارة برشلونة أن ريـال مدريد أنفق نحو 303 ملايين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويميل إلى ضم لاعب وسط في الصيف الحالي سواء النجم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أو دوني فان دي بيك موهبة أياكس أمستردام الهولندي.

ولا يمكن لريـال مدريد التعرض لضغوط مادية أكثر إذا ما ضم نيمار خاصة أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على نحو 200 مليون يورو من أجل ترك اللاعب يرحل عن ملعب الأمراء.

وذكرت تقارير صحفية أن غرفة ملابس الفريق ترغب في عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق مرة أخرى من أجل استعادة أمجاد دوري أبطال أوروبا في ظل التدعيمات التي قدمها رئيس النادي بارتوميو للمدرب إرنستو فالفيردي.

وكان برشلونة قد تعاقد في الصيف الحالي مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من خلال كسر عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد إضافة إلى ضم الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون يورو والحارس البرازيلي نيتو لاعب فالنسيا الإسباني مقابل 25 مليون يورو والظهير الأيسر جونيور فيربو لاعب ريـال بيتيس مقابل 18 مليون يورو إضافة إلى 12 مليون أخرى كمتغيرات.

وفي المقابل حرصت الإدارة على بيع البرازيلي مالكوم مقابل 40 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات من أجل توفير السيولة اللازمة لدفع قيمة الإعارة.

وحرصت الإدارة على بيع أندري غوميز مقابل 25 مليون يورو والحارس الهولندي ياسبر سيليسن مقابل 35 مليون يورو ودينيس سواريز مقابل 13 مليون يورو حيث سيساهم ذلك في دعم ميزانية النادي من أجل التعاقد مع نيمار وأيضا تخفيف الضغوطات المادية كما استطاعت توفير نحو 30 مليون يورو على أقل تقدير من إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ولم يحسم برشلونة قراراه سواء باستمرار البرازيلي رافينيا ألكانتارا لاسيما أن اللاعب ظهر بصورة طيبة في الجولة الأولى من الليغا أمام أتليتك بلباو والتي خسرها البلوغرانا بهدف نظيف على ملعب سان ماميس.