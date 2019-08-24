خلال ساعات قليلة .. تسجيل ثالث حالة غرق في اقليم كوردستان

ذكرت مديرية الدفاع المدني في قضاء “كويسنجق” بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة ان شابا توفي غرقا في سد “سماقولي”.

واوضحت المديرية في بيان ان مواطنا يُدعى (يوسف خطاب عمر) يبلغ من 17 عاما من سكنة مدينة اربيل غرق في مياه السد، مشيرة الى ان سبب الغرق يعود الى ان الشاب لا يجيد السباحة.

ونوه البيان الى انه بعد ساعتين من من وقوع الحادث انتشلت فرق الغوص الجثة من مياه النهر.

يأتي ها في وقت افادت به مديرية شرطة ادارة منطقة “ڕاپـڕین” في محافظة السليمانية في وقت سابق من اليوم بتسجيلها حالتي وفاة غرقا في نهر الزاب الصغير.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه في حدود الساعة 3:30 دقيقة بعد الظهر تم نقل جثتين الى المستشفى قضاء “قلعة دزة” العام احداهما تعود لشخص يُدعى (ر، أ، هـ) من مواليد عام 1999 مهنته طالب من سكنة حي “شهيدان” بـ”قلعة دزة”، والاخرى لفتاة تُدعى (ع، أ، ح) من مواليد عام 1999 ربة بيت من سكنة حي “آشتي” في القضاء ذاته.

واوضح البيان ان الحادث وقع عندما ذهبت اسرة الفتاة الى النهر لغرض السياحة بعدها نزلت الفتاة الى عمق المياه للسباحة وحاولت انقاذ نفسها فلم تفلح لتغرق في حينها.

وتابع البيان ان الشاب كان ذاهبا الى النهر لصيد السمك وبدافع انساني القى بنفسه في مياه النهر لإنقاذ الفتاة لكنه هو ايضا غرق.