د.اياد علاوي: رفع الحظر عن اجراء المباريات في العراق انجازٌ ينبغي ان يُستكمل بتهيئة اسباب نجاح استضافتها

استقبل رئيس المنبر المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي في مكتبه، وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض.

وبارك سيادته في بداية اللقاء قرار الاتحاد الدولي الاخير بتثبيت حق العراق بلعب مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم على ارض البصرة الحبيبة، لافتاً في الوقت ذاته الى ان هذا الانجاز ينبغي ان يُستكمل بتضافر الجهود لتهيئة اسباب نجاح الاستضافة وعكس صورة مشرقة لعراقنا العظيم.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بدعم القطاع الرياضي وتأكيد الاهداف والرسالة السامية التي تحملها، بالاضافة الى ملف الشباب وضرورة تغطيته من قبل الوزارة، اذ قدم معالي الوزير استعراضاً لخطط الوزارة في مجال دعم واحتضان الطاقات والمواهب الشبابية.

الدكتور علاوي ثمن عمل الوزارة وجهودها خلال الفترة الماضية موضحاً ان دعم الشباب وتمكينهم سيساهم في علاج الكثير من الظواهر السلبية التي عصفت بالمجتمع العراقي خلال الفترة الاخيرة.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

23 اب 2019