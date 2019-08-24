كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، عن رصد 75 مليار دينار لإنشاء قرى سياحية في الأهوار، وتطوير مدينة أور الأثرية، بواقع 15 مليار دينار سنوياً لمدة 5 سنوات.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة، بأن وزير الثقافة والسياحة والآثار، بحث مع رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني سبل النهوض بواقع السياحة والآثار وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الثقافية والمرافق العمرانية في الأهوار والمناطق

الأثرية.

وقال الحمداني وفق البيان: إن “الوزارة تسعى لاستثمار السياحة لأن الواقع السياحي لن ينهض من دون القطاع الخاص”، مضيفاً أن “هناك تمويلا لمشاريع الاهوار والآثار بقيمة 15 مليار دينار سنوياً لمدة 5 سنوات، سيتم استثمارها في إنشاء قرى سياحية في الأهوار، وتطوير مدينة أور الأثرية”.

بدوره أكد الخاقاني، ان “قطاع الثقافة والسياحة في المحافظة ظُلم كثيراً طيلة السنوات الماضية، وهو بحاجة إلى جهود كبيرة من قبل الوزارة”.