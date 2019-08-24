قيمة ألمعرفة في الفلسفة الكونيّة؟

عزيز الخزرجي

سألَ (الخوارزمي) ألذي يعود له الفضل الأوّل و الأكبر في تقدم البشرية تكنولوجياً و مدنيّاً وما وصل إليه العلم الحديث, لكشفه (رسم الأعداد هندسياً) و علاقتها الرّياضيّة ألأساسيّة بكيفية عمل الباينري في عقل الكومبيوتر .. سأل طُلّابه وهو على فراش الموت في حالة غيبوبة في اللحظات الأخيرة:

هل توصّلتم لجواب السؤآل الذي سألناه سابقاً!؟

إنزعج الطلاب لحال وسؤآل إستاذهم الكبير و هم مشفقون عليه, قائلين:

أنت الآن يا أستاذنا الرّحيم تعيش لحظات حاسمة و بهذا الوضع ألذي احزننا, و تسأل عن جواب السؤآل!؟

أعقب ذلك الآدميّ ألكونيّ ألخوارزميّ قائلاً:

[أنْ أعرف و أموت أفضل .. أم أموتَ ولا أعرف؟]

تلك هي قيمة المعرفة و مكانتها عند أهلها العاشقين فقط ألّذين وحدهم يعرفون سرّ الوجود للخلود, لهذا لا قرار لهم حتى الذوبان في الحقيقة المطلقة.

فأستعدّوا أيّها الكونيون للبدء بآلأسفار التي فيها خلودكم و التي بيّنا ملامحها تفصيلاً في (سبع) محطات.

ألفيلسوف الكونيّ