كتب د. صباح قيا مقال تحت عنوان ” هامش على البيان الختامي وتوصيات السينودس الكلداني”

على الرابط التالي:

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,946034.0.html

هامش على البيان الختامي وتوصيات السينودس الكلداني

هامش على البيان الختامي وتوصيات السينودس الكلداني

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نود هنا ان نرد على مقال الأخ د. صباح قيا مع وضع بعض التوضيحات في المقدمة

أولا-

كل شخص هو محدود الإمكانيات، لا يوجد شخص كامل في التاريخ لم يتعرض لانتقاد الاخرين سواء كان سقراط الذي كام مثاليا في قبول الموت من اجل ان لا يناقض مبادئه وتعليمه لطلابه او جيفارا الذي استشهد من اجل مبادئه او مارتن لوثر كينك الذي كان يعرف سيقتل بعد ايام من خطبته المشهورة ( انا احلم …) الى اخر قديس او بطل او عالم او فيلسوف او سياسي او معلم ….الخ في يومنا هذا.

ثانيا

ان بث الاشاعات وراء الناس من دون وضع البرهان هي فتنة، والفتنة اشد من القتل ( حسب قول العرب). مثل هذه الاتهامات الموجهة لشخص الدكتور جورج منصور بدون جرأة وضع الدليل خوفا من المحلقات القانونية هو تهرب من الحقيقة، فان وجدت أي تهمة اتمنى وضعها.

ثالثا

الرابطة حينما تأسست على يد البطريرك مار لويس ساكو وحينما شكلت الهيئة الإدارية الأولى بعد المؤتمر التاسيسي وبعد المؤتمر الأول لها، لم تدعي بانها سنتقذ الكلدان او المسيحيين العراقيين من محنتهم مثلما انقذ موسى العبرانيين من الفرعون، او انها ستحقق كل التوصيات التي أتت في البيان الختامي في كلا المؤتمرين وانما تسعى لذلك.

رابعا

الرابطة هي مؤسسة مدنية لها فروع ومكاتب كثيرة في العراق والمهجر ولها منتسبين يقومون بنشاطاتهم المتنوعة بحسب امكانياتهم المادية المحدودة، ونزيدكم علما ان معظم الفروع ونشاطاتهم مصاريفها من أعضاء الفروع وان مساعدة البطريركية اختصرت على إقامة المؤتمر التحضيري والأول.

خامسا

ان الرابطة كانت ولا زالت مفتوحة للتعاون مع أي مؤسسة او حزب كلداني او غير كلداني من اجل المصلحة العامة للشعب المسيحي وبالأخص الكلدان حيث تعتبر مهمة الحفاظ على هويتهم والدفاع عن حقوقهم من مسؤولياتها.

سادسا

الرابطة تدرك جيدا هناك اختلاف في نشاطات الفروع، وهذا امر طبيعي حسب المدينة او الدولة وحسب حماس أعضاء الفروع وبالأخص رئيس الفرع وكذلك طبيعة الحياة الاجتماعية وسعة المدينة وعدد المثقفين والمؤمنين بالهوية الكلدانية.

ندين العبارات التالية التي استخدمت بصورة مباشرة غير مباشرة ضد الرابطة الكلدانية العالمية وبالاخص فرع /فرع ونزر الذي هو متميز بنشاطاته وبالأخص ضد الدكتور جورج منصور رئيس فرع الرابطة هناك. ثم من مسك ايادي بقية الكلدان من القيام بنشاطات خدمية وثقافية واجتماعية وترفيهية ..الخ للكلدان.

هنا نضغ العبارات المستهجنة والمفروضة التي اتت في مقال السيد قيا باللون الازرق هي :-

1- ” وتتخللها فترات ترفيهية لا تخلو من التقاط الصور الهوليودية وتناول ما لذّ وطاب من المواد الغذائية,……-” .

وصف غير لائق من دكتور برتية عسكرية عالية وله خبرة كبيرة في الحياة لأعضاء السينودس ومن حضر معهم

2- “وجعل من البعض من أعضاء الرابطة أسوداً على بقية أفراد الرعية لا لشئ إلأ لكون الرابطة الكلدانية هي الوليد المدلل للبطريركية, وهنالك البعض من منتسبي الرابطة من ذوى المركب الناقص يتخيل نفسه خليفة غبطته في تلك البقعة”.

معلومة غير دقيقة تماما بل فيها تلفيق وكذب وتزوير

3- ” هنالك من همس بإذنهم بأن الترشيح للمطرانية لا يتم إلا عبر الرابطة الكدانية, ومن لا تربطه علاقة مشاركة أو ود مع مسؤوليها سوف لن يرى رتبة المطرانية ما دامت البطريركية نفسها هي المتواجدة على الساحة, وبالفعل هنالك من القسس من انقلب 180 درجة عن موقفه السابق مع الرابطة ً تحسباً من تنفيذ تلك الهمسة القاسية… لا يا مطارنة السينودس الافاضل ما هكذا تُرعى الإبل”.

أتحدى السيد قيا ان يضع برهان لهذه القضية، بخلاف ذلك ستكون هذه معلومة غير دقيقة تماما بل فيها تلفيق وكذب وتزوير

4- “من لا يدعم الرابطة الكلدانية من الآباء الكهنة سوف يظل بجلبابه الأسود ولن يرتقي إلى رتبة أعلى إلى أن يسير في الدرب المرسوم من قبل المرجع الروحي الأعلى.”

عبارة ملفقة وفيها بذور الفتنة

5- “الراعي الذي يخشى الذئاب المستقواة بسلطة البطريركية”

تدنيس لكرسي البطريركية

من هو الذي تخاف البطريركية منه ؟؟ ومن هم الذئاب المستقواة.

6- “هنالك العديد من فروع الرابطة التي أبدعت في أساليبها الملتوية لشق الصف الكلداني، وأخص بالذكر لا الحصر الفرع القابع في المدينة التي أسكنه”.

اذكر اسم رئيس الفرع من هو؟ هل تخاف منه؟

7- “ألمصيبة الكبرى عندما يشعر عضو الرابطة أنه محصن ومحمي من الحساب مهما فعل من آثام لأنه من العائلة المدللة ويعتقد أنه وكيل غبطته في المكان والزمان… نعم له كل الحق أن يعتقد ذلك ما دام له حضور في لقاء السينودس. لكن من المسؤول عن هذا الشطط؟؟؟ ”

الرابطة غير محصنة بالعكس مثل أي مؤسسة لها مشاكل في العمل، وانا شخصيا غير راضي عن كفاءتنا 100%

8- “أنها أخفقت في صعود كلداني بحق وحقيق إلى قبة البرلمان العراقي بالرغم من التطبيل والتزمير وإلإسناد الكنسي اللامحدود, فمن صعد بدعم الرابطة المستميت وتشجيع البطريركية فإنه يخدم أجندات أخرى.”

التحالف الكلداني استطاع إيصال رسالة للحكومة الوطنية والسيد هوشار قرداغ هو ممثل هذا التحالف الذي الرابطة جزء منه وهو يمثلها في البرلمان وهناك اتصالات واستشارات وتعاون بين الرابطة واستاذ هوشار.

9- ب”أن مشروع الرابطة لن يكتب له النجاح لأسباب متعددة:

أولهما كونه مرتبط بشخص واحد هو غبطة البطريرك الكلي الطوبى, والتاريخ يشير بكل وضوح إلى إخفاق المشاريع المرتبطة بالأفراد كالماركسية واللينينية والماوية والناصرية والكاستروية وما شاكل”

تلفيق بل اتهام مبطن ضد البطريرك

10- بالإمكان اختبار مدى إيمان المسؤولين الحاليين بأهداف الرابطة وحقيقة تشبثهم بالهوية الكلدانية بجعل فترة المناصب الإدارية لمدة سنتين فقط قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لنفس الفترة.

النظام الداخلي للرابطة لا يختلف عن أي مؤسسة مدنية، متى ما تجاوز أي عضو او رئيس الفرع للرابطة، يمكن عزله بمادة قانونية، واظن اخ جورج قدم استقالته بسبب الظروف الشخصية والتعب لكن أعضاء الفرع ونزر رفضوا الاستقالة.

11- لأني على ثقة بأنها لو وافقت فسوف تحفر لها نعشها بيديها. أتحدّى والسبع من يقبل التحدّي. يركية.

هنا انا ايضا اتحداك يا د. صباح قيا

اذا فعلا كنت مهتما بمصير الكلدان والكنيسة وتريد نجاح الرابطة الكلدانية او على الأقل حرص على تصحيحها مسارها، فلازم أخلاقيا تتحمل جزء من المسؤولية، لان عملية التنظير وكتابة المقالات الملفقة بل المزورة التي كانت تجري في الخفاء سابقا (في الجيش مثلا) مع الاسف اليوم أصبحت ممكنة لاي شخص، ويستطيع اي فرد القيام بها.

حلا لهذا االمطلب وتحديا للاخ قيا، انا سوف أقدم استقالتي كمسؤول للهيئة الاعلامية للرابطة وارشح الاخ د. صباح قيا شخصيا لهذا المنصب بعد ان يتعهد بالالتزام بالنظام الداخلي للرابطة، واذا لم يقبل التحدي الذي دعى له فلم الجعجعة التي يحدثها ضد الرابطة الكلدانية العالمية وبالاخض فرع الرابطة في مدينته.

أخي د. صباح قيا، لا اراك عادلا ابدا في اتهامات للرابطة ولا للدكتور جورج منصور، وإذا انت مهتم بالأمر ادخل في الرابطة وقدم مشاريع ونشاطات أفضل من التي يقدمها الدكتور جورج كي يقبل اهالي ونزر بترشيحك ويصوتوا لك وتزيحه من موقعه.

اما تظن ان مشروع الرابطة فاشل، اظن قلتها وكتبتها أكثر من مرة لا داعي لتكرارها.

انا متاكد ان التاريخ سيحكم بصحة هذه الخطوة حتى لو مرت الف سنة، لان حماية مصير( التراث والثقافة وكل مظاهر الوجود ) لاي مجموعة بشرية من قبل ابنائه هي قضية جوهرية بل هي ناموس طبيعي في هذا العالم. لان لا يوجود كائن حي واحد في هذا العالم لا يدافع عن ذاته ضد مؤثرات الخارجية، لماذا على الكلدان ان لا يدافعوا عن انفسهم. ومن يزدري عالمنا لا اظنه دقيق على الاقل في قراره لاه يناقض قوانين الموجودة في الطبيعة نفسها.

أتمنى ان تفكر قبل ان تعلق او ترد بروح مسؤولية وبتواضع وبموضوعية على مقالي هذا

شكرا

يوحنا بيداويد

ملاحظة الرد لا يمثل موقف الرابطة الكلدانية العالمية