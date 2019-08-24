منظمة القدس لنا تنشر البيان التاريخي للمرجع الراحل السيد محسن الحكيم :

الذكرى الخمسون لإحراق المسجد الأقصى

” الإمام الحكيم يضع المسلمين أمام مسؤولياتهم الشرعية و التاريخية في مواجهة مؤامرات الإسرائيليين و القوى الكافرة .

أصدر سماحة آية الله العظمى و المرجع الإسلامي السيد المحسن الحكيم مد ظله إلى المسلمين كافة ً بيانا ً هذا نصه :

” بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد .

لقد روع العالم الإسلامي و اهتز إزاء أنباء الجريمة المنكرة التي قامت بها إسرائيل و خططت لها منذ مدة ، و هي جريمة إحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين و ثالث الحرمين ، و موطن الأنبياء و المرسلين.

و بالرغم من أن هذه الجريمة الشنعاء كانت من افضع الجرائم التي إرتكبها الإسرائيليون في تاريخهم الأسود الحافل بقتل الأنبياء و الأولياء ، و هتك الحرمات ، و إهانة المقدسات ، فإن هذه الجريمة ليست شيئا ً غريبا ً على طبيعة إسرائيل العدوانية ، و وجودها غير المشروع في قلب العالم الإسلامي ، كما أن ذلك ليس بعيدا ً عن المخططات الإجرامية التي رسمتها القوى الكافرة – من الغرب و الشرق – التي تساند إسرائيل و تصر على وجودها .

و تشير هذه المأساة إلى أن العدو الإسرائيلي يشعر بشكل واضح أنه لا يمكن أن يتم له إغتصاب الأرض المقدسة و التمكن من إخضاع الأمة.

و بهذا الصدد يجدر بالمسلمين أن يدركوا أن وسيلتهم الوحيدة لاستعادة كرامتهم و استنقاذ حقوقهم و الدفاع عن مقدساتهم ، انما هي التمسك بتعاليم دينهم الحنيف و الأخذ بأحكامه الخالدة ، و رفض

كل الأفكار الضالة و المباديء المنحلة و الوافدة من الشرق و الغرب و التي ما تزال تتقاذفهم و تمزق كيانهم و وجودهم.

و أن يواصلوا العمل الجاد من أجل توفير عناصر القوة و النصر لمعركتهم المصيرية التي تهدد كيانهم.

و من دون ذلك فليس على المسلمين إلا أن ينتظروا المزيد من العدوان و الدمار و التنكيل و الإرهاب من اليهود الصهاينة و القوى الكافرة التي تحمي وجودهم و تشجعهم على ارتكاب المظالم و الآثام .

و إننا في الوقت الذي يغمرنا الحزن و الأسى لما يجري على الأرض الإسلامية المقدسة من مآسي و آلام نسأل الله سبحانه و تعالى أن يوفق المسلمين جميعا ً إلى الطريق التي اختارها لهم ، و حققوا في السيرعليها عزتهم و كرامتهم.

و الله سبحانه و لي التوفيق و الهداية.

النجف الأشرف

9 جمادي الآخرة 1389 هـ

محسن الطباطبائي الحكيم ” . إنتهى .

( و يصادف 21-8- 1969)

من وثائق مكتبة الإمام الحكيم العامة

رقم الوثيقة 16

مجلة رسالة الإسلام العدد الثالث ، التاريخ أواخر 1969 م.

توثيق #الدكتور_صاحب_الحكيم

#القدس_لنا

لندن

آب 2019