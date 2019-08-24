منع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة بقرار من نقابة الإعلاميين

قرر مجلس نقابة الإعلاميين، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا” المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة. كما قرر مجلس النقابة إبلاغ النيابة العامة ضدها عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة.

قناة الحياة تعلن إيقاف ريهام سعيد عن العمل

وكانت قناة الحياة قد أصدرت بيان صحفي تعلن خلاله وقف برنامج صبايا الذي تقدمه ريهام سعيد على خلفية ما أثير حول الحلقة التي عرفت إعلاميا باسم “فيدي السمنة” والتي تم تقديمها مؤخرا وتعرضت ريهام بسببها للعديد من الانتقادات. وأضاف البيان الذي صدر عن قناة الحياة أن الايقاف سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للاعلام معها و يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر. وجاء بالبيان البيان أن شبكة قنوات الحياة تؤكد أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق بجمهورها.

وكانت ريهام قد نشرت عبر انستقرام فيديو قالت فيه أنّ تصريحاتها ضد أصحاب السمنة المفرطة، قد فُهمت بشكل خاطئ وتم اقتطاعها من الحلقة التي قدمتها خلال الأيام الماضية لمكافحة السمنة، والتي قدمت من خلالها الكثير من النصائح لفقدان الوزن .ووصفت ريهام سعيد منتقديها بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، الذين رفضوا دعمها لحملة مكافحة السمنة استجابة لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أكثر من مرة على اهتمام المصريين بحالتهم الصحية .

وأنهت حديثها قائلة إنها مستمرة في ما تقوم به، ولن تضع في اعتبارها أيّ انتقادات لأنها مؤمنة بما تقدّم ، وطالبت جمهورها ومحبيها بالتحقق من صحة التصريحات التي انتشرت مؤخرًا، حتى لا يقعوا في فخ الاخبار المغلوظة.