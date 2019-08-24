منها تقليل صوت الاذان وخطبة الجمعة.. كوردستان تبدأ باجراءات جديدة تخص مساجدها

اعلنت وزارة الاوقاف في اقليم كوردستان، عن البدء باجراءات وصفتها بالجديدة تخص تنظيم اوضاع الجوامع والمساجد في الاقليم.

وبحسب مسؤولين في الوزارة ابلغوا فان الاجراءات ستكون، تقليل مدة الخطبة الدينية ليوم الجمعة، تقليل الصوت لاذان الصلاة.

وبين ان هناك مساجد لا يفصل بينها مسافة مئات الامتار ومنعا لتداخل الصوت تم اتخاذ تلك الاجراءات.

واضاف وفي حال تواجد خمسة مساجد او اكثر في رقعة مسافة محددة سيتم الاكتفاء بمسجد او اثنين لالقاء خطبة الجمعة.

ومن الاجراءات التي تم اتخاذها، ايضا قطع الراتب المعاشي لائمة المساجد ممكن يعمد الى القاء خطب متشددة، إضافة الى محاسبتهم.