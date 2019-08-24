نائب رئيس البرلمان العراقي يؤكد ضرورة عودة نازحي خورماتو إلى ديارهم

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي الدكتور بشير حداد، على ضرورة عودة نازحي قضاء طوز خورماتو إلى ديارهم، مشيداً في الوقت ذاته بأعمال منظمة البيشمركة الدولية للمساعدات الإنسانية.

واستقبل حداد بمكتبه الرسمي في أربيل، اليوم الجمعة، وفداً من شخصيات ووجهاء قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، برئاسة أرسلان علي محمد، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع والملفات منها تثبيت الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، والمعوقات التي يعاني منها أهالي القضاء، وعودة العوائل النازحة إلى ديارهم كون القضاء من مدن التعايش السلمي لما تحويه من تنوع مذهبي وعرقي وقومي، وفق بيان أورده مكتبه الإعلامي، وطالعته (باسنيوز).

كما استقبل حداد وفداً من منظمة البيشمركة الدولية للمساعدات الانسانية ومقرها في المملكة المتحدة، برئاسة رزگار علي خورشيد وعدد من أعضاء المنظمة، وجرى خلال اللقاء الحديث حول عمل المنظمة وآليات العمل وطرق تطوير الخبرات وكسب المهارات وتقديم المعونات والمساعدات الإنسانية الضرورية.

وأكد حداد على الدور البطولي لقوات البيشمرگة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، مشيراً إلى أن المنظمة تحمل هذا الاسم الكبير وينبغي أن تكون صوتاً يعبر عن بسالة البيشمرگة وأن تقوم بنشر ذلك في الإعلام الإنكليزي والأوروبي حسب إمكاناتها، كما وجه المنظمة إلى التنسيق مع وزارة البيشمرگة، ومع الجهات ذات العلاقة في الخارج لتنظيم دورات للقادة والمراتب، وكذلك علاج الجرحى والمعوقين من قوات البيشمرگة الذين أصيبوا أثناء المعارك مع المجاميع الإرهابية.