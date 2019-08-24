وثيقة من ملياردير كويتي تثير الجدل حول حليمة بولند

يتم تداول وثيقة رسمية عبارة عن توكيل خاص من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي للإعلامية الكويتية حليمة بولند، يمنحها كامل الصلاحية بالتصرّف بأملاكه وممتلاكته، الأمر الذي طرح تساؤلاً عن السبب الذي جعله يمنحها هذا التوكيل وما هي علاقته بها وهل هو تزوجها سراَ؟

ولم يتم الكشف كيف تم تسريب هذه الوثيقة ولمصلحة من ولماذا تم إختيار هذا التوقيت تحديداً لتسريبها ونشرها في الإعلام.

وتًردد حليمة بولند بأنها متزوجة ولكنها لم تكشف عن إسم زوجها، وظن الكثيرون أنها عادت لزوجها الأول عبد السلام الخبيزي وهو والد إبنتيها ماريا وكاميليا عندما لمحت في فترة سابقة عن هذا الموضوع، وذلك بعد طلاقها من زوجها المحامي عبد الرازق العنزي بعد زواج لم يستمر سوى شهرين فقط، وهو كان قد طلب منها الانسحاب من مجال الإعلام والسوشيال ميديا والأضواء، كما يقال إنه كان لها زواجاً ثانياً سرياً لم تفصح عنه.

فهل تزوجت حليمة بولند من الثري الكويتي فواز الحساوي، خصوصاً وأنها تحرص على التركيز على مظاهر الثراء في الصور والفيديوهات التي تنشرها، وهي كانت قد تعرضت لإنتقادات كثيرة وهي توزع رزماً من الأموال على إبنتيها كعيدية في عيد الأضحى المبارك.