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وزارة الصحة العراقية تكشف حصيلة تفجير محافظة بابل

اوقع تفجير بقنبلة محلية الصنع مساء اليوم الجمعة اصابات بين صفوف عدد من المدنيين عندما استهدف محلا لبيع التجهيزات الرياضية شمالي محافظة بابل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر ان حصيلة التفجير بلغت اكثر من ٢٠ جريحا، مضيفا ان اثنين من المصابين حالتهما خطرة.

من جهته قال النائب عن ائتلاف النصر عن محافظة بابل فلاح الخفاجي في تصريح مكتوب له ان عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة نارية قرب محل لبيع التجهيزات الرياضية قرب ساحة عامة في منطقة المسيب انفجرت مخلفة جرحى نقلوا على اثرها الى المستشفى.

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