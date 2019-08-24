وفاة شخصين غرقا في نهر بإقليم كوردستان

افادت مديرية شرطة ادارة منطقة “ڕاپـڕین” في محافظة السليمانية يوم الجمعة بتسجيلها حالتي وفاة غرقا في نهر الزاب الصغير.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه في حدود الساعة 3:30 دقيقة بعد الظهر تم نقل جثتين الى المستشفى قضاء “قلعة دزة” العام احداهما تعود لشخص يُدعى (ر، أ، هـ) من مواليد عام 1999 مهنته طالب من سكنة حي “شهيدان” بـ”قلعة دزة”، والاخرى لفتاة تُدعى (ع، أ، ح) من مواليد عام 1999 ربة بيت من سكنة حي “آشتي” في القضاء ذاته.

واوضح البيان ان الحادث وقع عندما ذهبت اسرة الفتاة الى النهر لغرض السياحة بعدها نزلت الفتاة الى عمق المياه للسباحة وحاولت انقاذ نفسها فلم تفلح لتغرق في حينها.

وتابع البيان ان الشاب كان ذاهبا الى النهر لصيد السمك وبدافع انساني القى بنفسه في مياه النهر لإنقاذ الفتاة لكنه هو ايضا غرق.