إطلاق أكثر من 136 مليار دينار لنينوى ضمن الموازنة الاستثمارية

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، عن مصادقته على إطلاق أكثر من 136 مليار دينار لمحافظة نينوى ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019، وذلك ضمن مساعي وزارة التخطيط لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

وأكد الدليمي في بيان للوزارة مصادقته على صرف مبلغ 136 ملياراً و582 مليون دينار، لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات النقل والاتصالات، والمباني والخدمات، والتربية والتعليم.

وخوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في محافظة نينوى بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019.