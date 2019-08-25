إيران تقول انها حققت تقدما في انشاء مدن صناعية مشتركة مع العراق

أعلن مساعد محافظ كرمانشاه في الشؤون الاقتصادية هدايت حاتمي يوم السبت انه تم تحقيق تقدم نسبي في موضوع إنشاء المدن الصناعية والاقتصادية المشتركة مع العراق، مضيفا ان على الجانب العراقي كذلك ان يوفر الارضية اللازمة في هذا المجال.

وقال حاتمي لدى لقائه مع وفد تجاري من غرفة تجارة بابل العراقية، انه “علينا جميعا ان نبذل الجهود الصحيحة في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترميمها”.

ورأى ان “دور التجار والشخصيات الاقتصادية هام جدا في هذا الاطار، وقال: ان الناشطين الاقتصاديين لدى البلدين قادرون على التواصل جيدا، والحفاظ على العلاقات السابقة، وعدم السماح للمواضيع السلبية بأن تؤثر على العلاقات”.

ولفت حاتمي الى ان “ايران تستورد حاليا ما قيمته 20 مليار دولار، وهي ترغب بالقيام بذلك عبر العراق والناشطين الاقتصاديين.

وتابع ان الامارات وتركيا لديهما اكبر النشاطات في هذا المجال مع ايران، مضيفا ان المسؤولين الايرانيين يدعمون التبادل الاقتصادي بين الناشطين الاقتصاديين في كرمانشاه وبابل العراقية.

وأوضح حاتمي ان ايران تجاور 15 بلدا، وهي بلد قوي، وترغب بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العراق، وترغب بتعزيز المكانة الاقتصادية لمحافظة بابل العراقية.

ولفت الى ان ايران ترغب بالاستثمار في العراق، ودعا الى الاستثمار العراقي في ايران، مبينا ان ايران لديها استثمارات حتى من الدول الاوروبية، وأن لديها القدرات الكافية في مختلف المجالات.

وأردف حاتمي بالقول لقد حققنا تقدما نسبيا في موضوع إنشاء مدن صناعية واقتصادية مشتركة مع العراق، وعلى الجانب العراقي كذلك ان يوفر الارضية اللازمة.. كما يمكننا تنمية موضوع السياحة الطبية بالتعاون مع الناشطين الاقتصاديين العراقيين، لأن لدينا العديد من المراجعين من العراق، ولابد من الالتفات الى ان خدماتنا الطبية ذات جودة عالية وزهيدة الثمن، حيث تستفيد الدول المجاورة من خدماتنا.