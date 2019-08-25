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استقالة وزير في حكومة اقليم كوردستان من منصبه القيادي في الديمقراطي الكوردستاني

اعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني، السبت، عن استقالته من منصبه الحزبي بعد تسلمه مهامه في الحكومة.

ويشغل عوني منذ عام 2011 منصب مسؤول المنظمات الجماهيرية في الديمقراطي الكوردستاني واعلن عن استقالته من هذا المنصب منذ يوم الخميس الماضي 22 اب الجاري، مبينا ان عمله في محطة مليئة بالتجربة في العمل الحزبي قد انتهى وودع رفاقه الذين امضى معهم تجربة معطاء مشتركة.

وكتب عوني في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا اشار فيه الى انه باشراف عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول مكتب التنظيمات ريبوار يلدا وبحضور كل منه شخصيا وافين هروري واعضاء قيادة الحزب وفي مقر هيئة التنظيمات الجماهيرية والمهنية وبحضور اعضاء الهيئة ورئيس ونقباء النقابات والتنظيمات والجمعيات وممثلي منظمات المجتمع المدني وسكرتير وهيئات التنظيمات الثلاث للطلبة و الشبيبة والنساء واعضاء الاقسام وكوادر الهيئات، جرت مراسم تسليم واستلام مسؤولية هيئة المنظمات الجماهيرية والمهنية للحزب.

وبحسب ما اكده ساسان عوني فان مسؤولية المنظمات الجماهيرية للحزب الديمقراطي الكوردستاني قجد انيطت بـ”افين هروري”.

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