اعتقال مجموعة أجانب في صالات القمار ببغداد

كشف المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية، جمال الأسدي، السبت، عن اعتقال السلطات العراقية لمجموعة من الأجانب كانوا يعملون في صالات القمار ببغداد.

وقال الأسدي لوسائل اعلام روسية إن “من بين المعتقلين 24 امرأة من جنسيات عدة، وهناك عدد من الرجال الأجانب أيضا، وهؤلاء كانوا يعملون ويديرون صالات روليت في بغداد”، مبينا إنهم “سيحاكمون وفق القانون العراقي بعد أن تنتهي عمليات التحقيق معهم”.

وأضاف أن “الوزارة مستمرة بعملها في متابعة هذا الملف واعتقال إداراته”.

يذكر أن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية يقوم بحملات واسعة لغلق صالات الروليت والقمار في العاصمة بغداد، واعتقل العشرات من أصحاب هذه الصالات والمتاجرين بالمخدرات والنساء.