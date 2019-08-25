الاتحاد الوطني الكوردستاني يعقد اجتماعا لتحديد موعد عقد مؤتمره العام

من المقرر ان يعقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الاسبوع المقبل اجتماعا لحسم تحديد موعد عقد المؤتمر العام للحزب.

وقال كوسرت رسول علي النائب الاول للسكرتير العام للحزب للصحفيين اليوم، ان المجلس القيادي للاتحاد الوطني سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا وسيتم فيه تحديد موعد المؤتمر العام.

وهددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في شهر تموز الماضي بحرمانه من خوض انتخابات مجالس المحافظات باسمه لتأخره في عقد مؤتمره العام.

واظهر كتاب يحمل توقيع مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية عبدالله العامري يخاطب به الاتحاد الوطني بـ”ضرورة عقد مؤتمر عام للمصادقة على النظام الداخلي، واختيار الهيئة القيادية للحزب، وبخلافه سوف يتم اتخذا الاجراءات القانونية بحقكم، ومنها حرمانكم بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات باسم حزبكم لعدم استكمال الشروط التي استوجبها قانون الاحزاب.