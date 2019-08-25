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القبض على شخص انتحل صفة طبيب في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد

اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت عن القاء القبض على شخص انتحل صفة طبيب وجاب ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، انه بناءً على معلومات دقيقة، قوة مشتركة من مديرية ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبعد التحري وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة دكتور اخصائي امراض قلبية وباطنية ويمارس مهنة طبيب القلبية في عيادة داخل سوق منطقة موصل الجديدة في الجانب الايمن لمدينة الموصل

واضاف انه بعد التعاون الكبير مع مكتب المفتش العام لدائرة صحة نينوى وتقديمهم المعلومات اللازمة تم القبض عليه في عيادته وكشف هويته الحقيقية وتبين بأنه يحمل هوية أحوال مدنية مزورة وشهادة ممارسة مهنة ايضا مزورة وبعد التعمق بالتحقيق معه وتدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا.

وتابع اللواء معن ان المتهم اعترف بأنه مارس مهنة طبيب باطنية في محافظتي بغداد وصلاح الدين في وقت سابق، بعدها انتقل الى مدينة الموصل، وقد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.

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