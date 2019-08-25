بعد أن أثارت الجدل.. جيهان: هذا موقفي من الوقف السني والمراجع!

علقت المودل جيهان هاشم، السبت، على الصور التي نشرتها على “الانستغرام” والتي اثارت جدلا واسعا، فضلا عن رفع ديوان الوقف السني دعوى قضائية ضدها.

وقالت المودل في تدوينة على حسابها في “الانستغرام” اليوم، (24 آب 2019)، “اني احب جميع الأديان وجميع الاطياف، وحبيت ان انقل صورة حلوة عن العراق، وابين انو عدنه الأمان متوفر، وحتى ابين لباقي الدول الي ديتابعوني انو احنه عدنه جوامع جميلة والحياة مستمرة بيه وبكل يوم يرفع بيه صوت الاذان والقرآن الكريم، حبيت ابين انو دين الاسلام دين التسامح دين المحبة”.

وبينت: “ومجان عندي اي قصد مو حلو، واني احترم الوقف السني وجميع المراجع”.

وكان ديوان الوقف السني، قد أكد في وقت سابق من اليوم السبت، ان فعل المودل جيهان هاشم، مخالف للقانون وخارج عن السياق العام، كما ان المساجد اماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض، وسيتم رفع دعوى قضائية بحقها.

وأوضح الوقف انه “بعد نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، أمر رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير اوقاف بغداد الرصافة السيد طه عبد مرزوك، وعضوية عدد من المشايخ واخرين” .

وأضاف البيان ان “نتائج التحقيق بينت ان المومأ اليها قد دخلت الجامع خارج اوقات الدوام الرسمي ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية، وهذا مخالف للقانون، وان الديوان سيرفع دعوى قضائية بحق السيدة جيهان، كما ان هذا الفعل خارج عن السياق العام والمساجد اماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض” .