تحرير فتاة مختطفة واعتقال الخاطفين في السليمانية

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان يوم السبت عن تمكنها من تحرير فتاة في الثامنة عشر من عمرها بعد القاء القبض على خاطفيها الثلاثة داخل مدينة السليمانية.

وجاء في بيان لشرطة السليمانية انه بعد ان سجل احد المواطنين شكوى زعم فيها اختطاف ابنته، بدأت قوات الشرطة تحقيقاتها وجمع المعلومات اللازمة عن المختطفين المحتملين لهذه الفتاة.

واضاف البيان ان الشرطة تمكنت في البداية وخلال مدة وجيزة من اعتقال اثنين من المتهمين وهما(د، ك، م) و(م، غ، م)، مبينا انه بعد ذلك تم القاء القبض على المتهم الرئيس في القضية وهو (ن، ك، ق) ومعه الفتاة المختطفة اثناء القاء القبض عليه.

من جهته اعلن مدير اعلام وعلاقات شرطة محافظة السليمانية النقيب سركوت احمد في تصريح صحفي ان والد الفتاة سجل شكوى بشأن اختطاف ابنته وعمرها 18 عاما ، مضيفا انه تم التحفظ عليها الان في دار للايواء.

واوضح ان الشرطة قد نفذت امرا من القاضي باعتقال ثلاثة متهمين على علاقة بالقضية، لافتا الى ان التحقيق معهم لازال مستمرا.