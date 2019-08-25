تصريحات الكرملن يثبت ان نصر الاسد في ادلب بات وشيكا،

نعيم الهاشمي الخفاجي العالم تحكمه المصالح وليس الاخلاق، لا اخلاق ولا قيم بعالم السياسة، بفترة معارضتنا لصدام الجرذ الهالك فشل اصحاب القيم الذين كانوا يتشدقون بها بكسب العالم لاسقاط صدام، وعندما وفق الخيرين في انجاز هدفهم الاسمى في تحقيق حلم العراقيين الشرفاء في اسقاط صدام تسلل اصحاب القيم وتاجروا بدماء جماهيرهم وانشغلوا بالسرقات والاستئثار بالسلطة والمنصب وقبلوا لانفسهم ان يجلسون مع ساسة فلول البعث وهابي قاعدي داعشي المشاركين بالعملية السياسية لمسخها وافشالها، ماحدث في سوريا صراع دولي بأدوات واموال وفتاوي وهابية خليجية، لكن الوضع تغير فقد اعاد الزعيم القومي الروسي بوتين الهيبة والقوة لروسيا واصبحت اقوى من روسيا بحقبة السوفيت، وعندما كادت المجاميع الارهابية تنفيذ الهدف الصهيوني الامريكي في اقتحام دمشق واسقاط نظام الاسد تدخل بوتين بالعلن واذاق الارهابيين هوان الهزيمة والذل وجرعهم كأس المرارة والهزيمة والهوان، وتحررت ارياف دمشق وبسطت القوات السورية الامن لاكثر من تسعين بالمائة من الارض السورية، وبعد ان تم تجميع رؤوس الارهاب في ادلب، قام الجيش السوري بفتح جبهة ادلب بضوء اخضر روسي

موسكو تتبنى «النصر» في خان شيخون

دمشق تفتح معبراً للمدنيين السوريين والجيش السوري تجاوز نقطة المراقبة التركية المقامة في بلدة مورك، ووصل مع الجنود السوريين لخان شيخون

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جنود روس في خان شيخون، وتفيد وكالات الانباء خبر مفاده،

أعلن الكرملين ترحيبه بنتائج العملية العسكرية في بلدة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب السورية، ورأى في العملية انها انتصاراً جديداً ومهماً على الإرهاب.

وفي أول تعليق للرئاسة الروسية على التطورات الجارية في إدلب، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن موسكو لا تستبعد إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان لبحث تطورات الموقف في إدلب، لكنه أردف بأن «المحادثات قد تجري في غضون أيام»، في إشارة إلى عدم تعجل الكرملين إجراء هذه المحادثات قبل استكمال الترتيبات الميدانية الجارية في منطقة إدلب، علماً بأن الرئاسة التركية كانت رجّحت أن تجري هذه المحادثات الهاتفية بين الرئيسين أمس.

في غضون ذلك، شدّدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «مواصلة التعاون مع أنقرة في إطار مذكرة {سوتشي} الموقعة العام الماضي». ولفتت زاخاروفا إلى أنه «من الضروري احترام كل الاتفاقيات الخاصة بالوضع في إدلب، وخصوصاً في مجالي العمل المشترك لمكافحة الإرهاب وفي الوقت ذاته ضمان أمن المدنيين».

تصريحات مدام ماريا زاخاروفا واضح ان هناك اتفاق روسي تركي بالسماح للجيش السوري بتطهير ادلب من الارهابيين، ماجرى في سوريا بحق كان كارثة الشعب السوري طالب في الاصلاح والتغير لكن قراره اختطفته العصابات الوهابية الارهابية التي اكتسحت الارض ولم يعد هناك مكان لوجود معارضة سورية معتدلة مقبولة من الشعب السوري والعالم، توجد عصابات ارهابية مدعومة من العالم العربي والاسلامي الوهابي، لكن دول العالم الغربي المسيحي تعد هؤلاء مجرمين وقتلة وليس معارضين اسوة بالمعارضات الموجودة في دول العالم،

باتت القوات السورية تحيط في نقطة المراقبة العسكرية التركية الجديدة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، في الوقت الذي أكدت فيه تركيا أنها ستحمي نقاط مراقبتها في المنطقة وأنها لن تغلق أو تسحب أيا من النقاط الاثنتي عشرة، بكل الاحوال الجيش السوري احاط بالنقطة العسكرية التركية واكيد سوف يتم سحبها بعد ان يتم الاتصال مابين بوتين واردوغان

وقد أعلنت الحكومة السورية ومن خلال بيان رسمي صدر في دمشق أمس فتح معبر لخروج المدنيين من المناطق المحاصرة التي تم فيها هزيمة الارهابيين بعد ان تم سحقهم في القصف الجوي والمدفعي وتم اطباق الحصار وتوقفت عمليات القصف الجوي والمدفعي لفسح المجال للمدنيين في الخروج لمناطق سيطرة الجيش السوري والروسي .

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.