حكومة الاقليم: مسألة تسليم النفط تحتاج لوقت وسيذهب وفد لبغداد بشأن ثلاثة ملفات

اكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي يوم السبت ان وفد من حكومة الاقليم سيجري قريبا زيارة الى العاصمة الاتحادية بغداد للتباحث بشأن ثلاثة ملفات وهي الأمن والنفط والميزانية الاتحادية.

وقال دزيي في تصريح للصحفيين اليوم، ان مسألة تسليم نفط اقليم كوردستان تحتاج الى وقت، مردفا بالقول ان “هناك عددا من الشركات تعمل على انتاج النفط في الاقليم ويتعين مراعاة مستحقاتها المالية عند تسليم النفط الى بغداد”.

وكشف المسؤول ان “لجانا من اقليم كوردستان ستذهب الى بغداد وستتباحث بشأن مسائل الامن والنفط والميزانية”.

وطمئن دزيي ان رواتب الموظفين في اقليم كوردستان ستستمر بغداد بأرسالها حتى نهاية عام 2019، مشيرا الى انه ستجرى مباحثات للتوصل الى اتفاق اخرى بما يخص رواتب عام 2020.