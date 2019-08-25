خيبات (( السيستاني )) من اتباعه !

محمد الشجيري

بداية نحن هنا لا نتعرض الى المرجع عليالسيستاني المرجع الاعلى للطائفةالشيعية في العالم كشخص او نودالانتقاص منه او من اتباعه فالناس احرارفيما يتدينون ولهم ولعقائدهم كلالاحترام، وانما نتناول فقط الجانبالسياسي من شخصية المرجع السيستانيواثره في الحياة السياسية بعد عام ٢٠٠٣.

يتفاخر البعض من اتباع السيستانيتحديداً (( ممن هم في سدة السلطةوالمسؤولية )) بانه كان وراء العديد منالمشاريع او التوصيات او الاراء اوالمداخلات السياسية و التي حفظتالعراق من الدمار والخراب والتمزق غير انواقع الحال يقول ان العراق يعاني وليسعلى ما يرام والسبب في عدم تطبيق افكارالمرجع وتحويلها الى مشاريع وطنيةحقيقية نافعة للعراق و العراقيين.

ساتناول قضيتين فقط من عشراتالقضايا التي نادي بها المرجع السيستانيولم تجد اذاناً صاغية من اتباعه وممنيتخذه مرجعاً ومقلداً له.

اولاً العملية السياسية التي دعا اليهاالمرجع السيستاني من كتابة دستور وقيام الانتخابات وتشكيل الحكومات انتهت الى فشل مريع لم يتوقع العراقيينحدوثه في اسوء الاحوال وبهذا الشكلحيث لم تحقق الحكومة الامن بشكلكامل ولم تحل مسالة الخدمات ولاالبطالة ولا السكن وفوق كل ذلك سُرقتاموال العراقيين في سابقة تاريخيةخطيرة تحت انظار المسؤولين ومنهم من شارك لصوص المال العام في تقاسمالكعكعة وفضّل السكوت والتزام الصمتعن ذلك الفعل المخزي والمشين، انتهىالامر بأن اغلق المرجع بابه بوجهالسياسيين هؤلاء وهو متألم ومتحسر وامتنع عن مقابلتهم والجلوس معهمورفضه تقديم الدعم المعنوي لهممجدداً.

اما القضية الثانية الا وهي فتوى الجهادالكفائي والتي كانت فتوى عظيمة فياشد الاوقات صعوبةً وحرجاً من اجلحفظ وحدة البلد وبسبب ضعفامكانيات الجيش العراقي رغم الملياراتالتي صرفت من اجله لتحديثه وتطويرهفي مواجهة هذا الخطر الكبير، فلبى الكثيرمن الشباب نداء المرجع في الجهادوالمعركة ضد تنظيم داعش وابلوا بلاءاًحسناً وتم القضاء على داعش وتحرير الارض العراقية قبل ان يتحول هذا النصر العظيم على الارهاب الى كابوس تمثلفي استغلال المليشيات والمجموعاتالمسلحة هذه الفتوى واعطاء نفسها شرعية قانونية عبر صياغة قانون للحشدالشعبي في البرلمان وفرض التصويتعليه وهذا القانون سمح لتلكالمليشيات بتنفيذ رغبات دولة ايران المجاورة في السيطرة على مقدراتالعراق وجعله تحت وصايتها وهو ما لايرضي احداً مطلقاً من اهل العراقباستثناء هذه المليشيات، ان هذه الفتوى كانت من اجل الدفاع عن العراقوشعبه لا من اجل قيام وشرعنة عصاباتخارجة على القانون وتملك السلاح الغيرشرعي كما استغلها هؤلاء الخارجين علىالقانون فتحولت الفتوى الى كابوساصبح يقض مضاجع العراقيين.

لا نعلم بعد ذلك ماذا يخبيء هؤلاءلمرجعهم في قادم الايام من مفاجآت وهم قد اصبحوا من الضالين المضلينوقد اخذتهم العزة في الاثم.