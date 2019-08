في الرد على كمال الحيدري

هو يقول : كيف تثبتوا لنا أن ذلك ينافي وجود علة وراء هذا الكون ؟ ماهو الدليل حتى لو فرضنا نوافقكم بشأن أزلية الماده وتطور الأنواع وخواص المادة هذا لاينفي الدين والخالق فأن قدمتم الدليل فانا أول الملحدين ؟

نظراً لإعتبار أصل الكون علينا أن نذكر , الكون تطور من الأجزاء المتناهية في الصغر فيما يتعلق بالكون الكلي نعرف أن لدينا نوعين من القوانين ( القوانين نفسها هي شيء ما , تعسفية نوعاً ما , قوانين الفيزياء تختلف تماماً وعشوائية تماما ً والقوانين نفسها تظهر في حيز الوجود حينما ينشأ الكون نفسه , لايوجد قانون أساسي مسبق , أي شيء ممكن أن يحدث يحدث بالفعل لورنس كراوس ) الأولى تتعلق بال Macroscopic العالم الكبير والثانية تتعلق ب Microscopic العالم الصغير , هاتان الصيغتان حيث يوجد هناك نوعية مختلفة بين هذين المجالين , أشياء تحدث في هذا المجال لاتحدث في المجال الاخر , مثلاً في المجال الكبير قانون السبب والنتيجة يطبق لأن كل سبب يخلق أثر نوعي وحالما تدلف الكوانتم ميكانيك هذا الحيز القانون لاينطبق ولا يطبّق , فقانون الكوانتم ميكانيك يأتي من الواقع من الطبيعة وليس من عقلنا ولايمكن أن نسقط مانفكر به على العالم , مثلاً الالكترون أو الفوتون والاشياء الاخرى بالمئات , االجزيئات الكوانتمية كلها لاتتبع قانون السبب والنتيجة , فوتون تحت حالة محددة يمكن أن يعمل شيء ما وتحت الحالة ذاتها ربما يعمل شيء آخر مختلف بدون سبب وبدون هارمونية, قانون السببية لايعمل هنا لهذا لانأخذه كمعيار والكون صيغة كوانتمية لأن الكون كان ميكرو سكوبك ولايطبق عليه قانون العلية a hot speck of energy والان لنعد الى الجمال والموسيقا الجمال قانونه متغير أيضاً وتغير عبر التاريخ والمجتمعات والموسيقا تطورت من بيتهوفن وموزارت والان لدينا الموسيقا الالكترونية لم تكن السمفونية من قبل كانوا يستمتعون بصوت الطيور والاصوات في الطبيعة حتى الالات الموسيقية تطورت وأعتقد أنه حصلت ثورة موسيقية أيام السومريين حين أبتكروا آلة العود والزند والمفاتيح لتغيير النغمات , العشوائية حصلت في الكون وفي الكائنات الحية ايضاً , والعالمان الكبير والصغير كلاهما يساندان نظرية التطور , (المسخ إصرار على المشاكسة واليحفور إصرار على المطابقة ,ميشيل فوكو )

حاول تقرأ المقالة مره ثانية وحاول أن تفهم مفهوم العلة والمعلول يشتغل فقط على الاجسام الكبيرة ولايعمل في الاجزاء المتناهية في الصغر شسوي والدين لعب بيكم طوبة لامدارس بيهه خير ولامستشفيات لكن الجهل مو عيب انا جاهل بامور كثيرة فقط ايها الفاضل أنت والسيد الحيدري لم تطلعوا على العلوم المعاصرة خصوصا الكوانتم ميكانيك وربما اطلعتم ولم تفهموا الموضوع , حتى أثبت لك ساكتب لك رابط المصدر العلمي لتعرف أكثر لعل العقل يتحرر من التلقين والحفظ if some times passes a photon and some times blocks it , with out rhyme or reason all we can say is that there is a fifty-fifty chance of any given photon being passed. thus on average , half the photons get through and half dont. Quantum Mechanics p.c.w.Davies university of Newcastle upon Tyne