(كاظم طبيب زادة الحائري)..(فار ظن انه فيل) (فتلاوي..لماذا ليس ضرب ايراني مقابل عراقي)

بسم الله الرحمن الرحيم

(كاظم طبيب زادة الحائري).. وفتواه (الباطلة).. وحاله حال (الفار الذي يعتبر نفسه فيلا).. (فكاظم طبيب زادة الحائري) ايراني .. الاصل والاقامة…. (تكفيري النزعة).. من جذور حزب الدعوة الذي.. كان ناشطا فيه.. وكلنا راينا حقيقة هذه الحزب بالحكم وفساده.. واثار بفتواه ضد تواجد القوات الامريكية بالعراق.. ردة فعل عنيفة ضده.. بالشارع الشيعي العراقي خاصة.. وكشف تعقيد المشهد العراقي..فحتى الذين يعادون امريكا بالشارع .. غير مستعدين ان يخوضون حرب بالنيابة عن ايران ضد أي دولة كانت امريكا او اسرائيل.. وكذلك كشف سقوط الاسلاميين بالشارع .. لتضاف لوقوف الجماهير الشيعية مع حفلة افتتاح بطولة غرب اسيا بكربلاء ضد تخرصات المؤسسة الدينية.. ومقاطعة الجماهير بنسبة كبيرة لانتخابات 2018..وحرق القنصلية الايرانية ..

فنسال: (هل ابناء الحائري – كاظم طبيب زادة الحائري) سيشاركون بالقتال بالفتوى التي تقيئها برؤوس الشيعة العرب بارض الرافدين…. ضد القوات الامريكية التي اطاحت بصدام ودعمت العراق ضد داعش.. في وقت ابنائه وبناته نايمين بايران؟؟ وهل شاركوا اصلا بالقتال ضد داعش؟؟ ثم مئات المليارات الدولارات.. تبددت فسادا بالعراق.. فلماذا لم يتدخل الحائري؟؟ لماذا لم تهز ضميره .. لماذا لم يحرم هذه الاحزاب الاسلامية الفاسدة التي حكمت 16 عاما ولحد اليوم..والمدعومة من ايران..وتعتبر ايران وصلهم للحكم بالعراق انتصار لها على العالم.

علما كاظم طبيب زادة الحائري.. كان من صغار المعممين في بلاط الشاه.. وحيث كما اشرنا بانه تكفيري.. حيث (يقول.. كاظم حائري؛ إن “العلماني” لا يُؤْمِن بأصول الدين التي يُؤْمِن بها”الإسلامي”!!وإنهم “أي العلمانيون” يُنكِرون وجود الله!!!)؟؟ فالحائري جاهل ولا يفهم بالدين والدنيا معا.. والدليل ما ذكرناه وما ما يصدر منه..

فقد افتى اخيرا.. كاظم الحائري، ، بما اسماه : (بحرمة تواجد القوات الأمريكية في العراق، حيث قال في خطاب للعراقيين إنه “لو كانت لي طاقة على حمل السلاح، كنت سأتصدى لهم بنفسي”.).. ولا يهمك (كاظم طبيب زادة).. (خلي ابناءك بناتك يجون بدلا عنك)؟؟ وهل يشمل الحرمة ببقاء قوات امريكية بالعراق فقط؟؟ وماذا عن حرمة بقاء.. القوات الروسية النصرانية بسوريا..وروسيا رفضت اسقاط صدام.. ودعمته حتى النفس الاخير.. وتسليح صدام كان اساسا روسي الذي قمع فيه الشيعة والكورد)؟؟ ونؤكد بان القوات الامريكية عندما انسحبت عام 2011 من العراق هيمنت داعش على ثلث العراق ولولا الدعم الامريكي لكانت داعش بالبصرة بل في طهران..ونساء وبنات الحائري يتم بيعهن بسوق النخاسة ببغداد والبصرة..

وهنا ننبه بان كاظم طبيب زادة الحائري.. مثل الفار الذي يعتبر نفسه (فيلا) فهو لا يحسب اصلا بالعراق.. ولا له اي قيمة.. وليس من المراجع المعتد بهم.. ويقيم في ايران.. لقلة من يقلده داخل العراق .. وشخصية غير مرغوب بها عراقيا وشيعيا .. وليس له اي ثقل حقيقي بارض الرافدين.. وشيعتهم العرب الاصلاء.. ونسال.. ما دخل الحائري اصلا بالعراق ؟؟ فاسمه كاظم طبيب زادة الحائري .. ايراني الاصل.. كان من صغار المعممين في بلاط الشاه.. فما دخله بالعراق..وقرار بقاء او خروج القوات الامريكية قرار سياسي وليس قرار معمم لو افندي لو ايراني طارح نفسه هزلا مرجع.. والعراقيين لا يشترونه بفلس احمر..

علما (اسرار كاظم طبيب زادة الحائري).. كشفها (اياد جمال الدين).. بمقالة اياد جمال الدين في حقيقة التكفيري كاظم طبيب زادة الحائري.. وما كشفه (كريم النوري) بان (الحائري افتى بالثمانينات.. بجواز تعذيب الجنود العراقيين.. لاخذ اعترافاتهم.. وتسميم قدور الطعام الذي ياكلون منه..).. لنعرف اجرام وتكفيرية هذا الايراني الحائري.. الحاقد على كل شيء اسمه عراقي وشيعي عربي.. بارض الرافدين..

ونسال (اذا كل مرجع بكيفه..يفتي بشؤون العراق .. ويحدد الحرب والسلم؟؟ وهناك عدة مراجع متنافرين.. فكل واحد يفتي بكيفه؟؟ فهنا لا امل لبناء دولة.. بل (دولة خيط وخرابيط)..بظل مراجع العجم واللبنانيين..

ونسال (كاظم طبيب زادة الحائري)..

(ايران سوف تقف لجانب من؟ وهل سوف تتدخل عسكريا مع العراق في حال أي مجابهة تجر العراق اليه قسرا.. مع اسرائيل)؟؟ هل ستفتي بوجوب دخولها بالحرب؟؟ وكلنا نعلم ان ايران لم تتدخل عسكريا بجيوشها بالحرب باليمن ولا بلبنان.. ولم تتدخل عسكريا عندما قمع صدام الشيعة والاكراد عام 1991.. ولم ترمي ايران ولو صويريخ على الجولان رغم تواجد حرسها الثوري ومليشياتها وقواتها بسوريا.. لسنوات.. ورغم اعلان ايران امتلاكها 100 الف صاروخ لم تضرب ايران اسرائيل من اراضيها ولول بصويريخ؟

ونقول (لكاظم طبيب زادة الحائري).. (فضل أمريكا على شيعة العراق) في الجميل.. (توجيه قبلة الصلاة للبيت الابيض) لو لا الكعبة!,.. فلـ (1400) سنة (اظهر يا المهدي ع).. وتتوجهون للكعبة بالدعاء.. (ولمجرد توجه من توجه من معممي الشيعة.. للبيت الابيض( سقط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق..

فالشيعة توجهوا لقرون للكعبة التي يطلق عليها (بيت الله) (البيت الاسود)…. من اجل انقاذهم من طيغان حكم السنة الذي استمر لمئات السنين.. ولكن لمجرد توجه شيعة الى البيت الابيض (بيت الرئيس الامريكي بوش).. وذهاب وفد شيعي للبيت الابيض ولقاء رب بيتها انذاك.. سقط الطاغية صدام وموروث (1400) سنة من حكم السنة ع… فلماذا تريدون ان تنكرون جميلها وتعضون اليد التي مدت لكم.

فهل اصبحت البطولة هي:

دمر مدن ومحافظات بلدك.. باسم فلسطين.. ستصبح بطل قومي.. (صدام وبشار الاسد مثالين)

فبشار الاسد (دمر مدن سوريا).. اصبح بطل قومي ضد اسرائيل.. بينما ال سعود جعلوا السعودية مثال للاستقرار والرفاهية والتطور..(اصبحوا عملاء اسرائيل) عود ليش؟ والجيش السعودي كفى فخرا له..لم يدمر اي مدينة او محافظة سعودية بالمدفعية والطائرات والصواريخ..

في حين الجيش السوري لم تبقى محافظة او مدينة سورية الا ودمرها ..واستعان بالاجنبي الروسي والايراني والمليشياتي على سحق الشعب السوري وتدمير سوريا.. ولا ننسى اسرائيل تقصف سوريا ليل نهار.. في حين لا تتجرأ اسرائيل على ضرب السعودية.. ولا تمنح السعودية اسرائيل مبررات لها للتدخل ومهاجمة السعودية اصلا..

ونسال:

اليس حزب الله شوه القضية الفلسطينة.. فاصبحت بدل تحرير ارض فلسطينية ولو شبر.. اصبح لتحرير اراضي لبنانية؟ فلمدة 18 عام يقول حزب الله انه يقاتل اسرائيل ؟؟ فهل تحررت شبر من ارض فلسطين؟؟ فحزب الله دمر مدن سوريا..ولم نسمع مدينة اسرائلية دمرها عن بكرة ابيها حزب الله كما دمر حلب مثلا؟

ونسال ايضا.. (ماذا يتامل عملاء ايران… من اي حرب مع اسرائيل؟)؟

فاذا انت دخلت حرب وانت اعلم انت خاسر بها.. فلماذا تشعلها اصلا؟

فالموالين لايران.. (يعلمون باي حرب مع اسرائيل..لن تزول اسرائيل ولن تتحرر شعرة من ارض فلسطين).. ولكن يعتقدون عسى وعلى (يسقط اكبر عدد من القتلى والخسائر المادية بالعراق).. لاثارة الكراهية ضد امريكا واسرائيل.. لخدمة مصالح ايران القومية العليا.. وزيادة هيمنة ايران على العراق.. فبزمن صدام .. بالحصار .. البعث كان يتاجر بعدد من يسقط نتيجة الحصار والجوع.. بنفس الوقت كان صدام يبني القصور ويهدر اموال على ترسانة عسكرية بائسة.. وضرب اسرائيل بـ 39 صاروخ.. وحصلت اسرائيل مقابلها على تعويضات؟؟

فهل مثلا سوف تتوجهون بقواتكم لسوريا وتجتاحون الجولان وتحررون القدس؟؟ تضحكون على من؟؟ والطائرات الاسرائلية تقصف معسكرات الحشد، واحد أهم خطوط طيران الاسرائليين.. هو من سوريا.. حيث تواجد القوات الروسية ومضاداتها الجوية (اس اس 400).. ولم تعترضها.. واسرائيل تقصف مليشيات ايران وحرسها الثوري بسوريا بدون أي رد من قبلهم على اسرائيل.. ولسنوات مليشيات ايران بسوريا مع حرسها الثوري ولم ترمي رصاصة على اسرائيل بالجولان لسنوات؟؟ وبوتين رئيس روسيا يصرح (امن اسرائيل من امن روسيا)؟

واهم نقطة.. في الحرب ضد داعش كان المجتمع الدولي وعلى راسه روسيا وامريكا ضد داعش.. ولكن اليوم اسرائيل دول العالم معها.. وهي دولة معترف بها دوليا.. وحلفاء ايران روسيا والصين داعمين لتل ابيب.. فماذا تقولون في ذلك؟ لو هو سياسة ايرانية بالضحك على ذقون الشيعة العرب .. واستنزافهم بصراعات وحروب لا ناقة للشيعة العرب فيها ولا جمل..

وهنا نكشف خسة (شيعة ماما طهران) مثالهم (حنان فتلاوي) وموقفها من ضرب عراقية بايران

فحنان فتلاوي المعروفة بانها طالبت بقتل (7 عراقيين مقابل 7 عراقيين اخرين على الهوية) لتحقيق ما اسمته (العدالة).. ولكنها تطالب بالتهدئة مع (ايران بضرب عراقية من قبل ضابط ايراني)؟؟ ولا تطالب (بضرب ايراني مقابل كل عراقي يضرب)؟ فالحقارة ليس لها حدود.. والعمالة ليس لها شرف .. (حنان فتلاوي مثالا).. ففتلاوي.. لمجرد كلمة من بليغ ابو كلل.. قلبت الدنيا .. وعملت فصل عشائري مع عشيرة ابو كلل.. ولكن (امراءة عراقية شيعية عربية).. تتعرض للضرب بايران.. من قبل ضابط ايراني يمثل جهة رسمية حكومية.. لم يهز ذلك شعرة من راس فتلاوي.. لتصدر بيان كل همها فيه هو (ارضاء ايران)؟؟ حيث تقول ببيانها ( ونأمل ان يتم معالجة الموضوع من الجانب الايراني بسرعة لضمان عدم تعكير العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الجارين وعدم اعطاء فرصة للمتصيدين بالماء العكر”.).

ولكن لم تبالي هي بان عكرت اجواء العشائر العراقية فيما بينها بفصولها.. .. ولم تبالي بالاهانات والضرب الذي يتعرض له العراقيين بايران رجالا واطفالا ونساءا.. ومنها ضربهم كالعبيد من قبل الضباط الايرانيين (باحزمة بناطيرهم).. فاليوم نريد منكي تطبيق العدالة (كل عراقي يضرب بايران نضرب بعددهم بالعراق)؟؟ ماذا تقولوين في ذلك (لو على العراقيين اسود؟؟ وعلى الايرانيين نعامات)؟ اليكم فلم يوتيوب لحنان فتلاوي (7 مقابل 7) اي الدعوة للقتل

ولكن ماذا نفعل (بحنان فتلاوي.. وتوزيعها الكعكة العراقية بين الكتل السياسية حتى يشكلون حكومة الفساد والافساد).. ونضع فلم فصل عشائري بين عشيرة حنان فتلاوي وعشيرة ابو كلل.,.

وهنا نسال ايضا بنفس السياق (نوري المالكي) لماذا نعامات امام الفساد (خنفشارية بالتهديدات)؟

فردا على (نوري المالكي) وتصريحه .. (المالكي: العراق سيرد بقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف).. ولم يقل لنا هل سيرد بصواريخ ايرانية بحرب بالنيابة عن ايران؟؟ لماذا لم ترد على زعماء مافيات مليشة الحشد التي هددت دول الجوار ومنها اسرائيل ..ولك بالصوت والصورة خرجت زمن حكمك وقلت معللا عدم محاربة الفاسدين (بان لديك ملفات فساد ان كشفت تنهار العملية السياسية) اي فضلت بقاء الفساد على نهاية عملية سياسية تعتبرها كالدجاجة التي تبيض ذهبا عليك وعلى ربعك..

ولكن سؤال (اذا كان لديك قدرة على الرد على اسرائيل.؟؟ لماذا لا تقومون بحملة ضد الفاسدين الفساد بالعراق)؟؟ لو هذه الحملة ستكون ضد انفسكم اصلا لانكم انتم الفاسدين..لعنكم الله دنيا واخره.. وشوفنه بيكم يوم لا يقل سوءً عن يوم صدام المقبور.. شلع قلع يا من حكمتم منذ عام 2003..

وهنا والله ضحكني حسن نصر الله .. (الرعديد)..

فيقول سوف نحرق الشرق الاوسط كله اذا هاجمت اسرائيل.. جنوب لبنان؟؟ سؤال (عمي ما نريد تحرق الشرق الاوسط كله).. احرق لنا فقط اسرائيل؟؟ اذا انتم هيج (خنفشاري)؟؟متى ولمتى تستمر هذه الهنبلات العنتريات من صدام لحسن نصر الله..خلي اول .. حسن نصر الله يطلع لجماهيره بلبنان (مباشرة وبدون شاشات استعراض يظهر من وراءها عبر الاثير.. ولا نعرف اين يختبئ) على الاقل رئيس وزراء اسرائيل.. يخرج للعلن امام العالم وبنص اسرائيل وبشمال اسرائيل وجنوب اسرائيل؟؟

ونقول القوات الامريكية في العراق حررتنا من صدام والبعث وحكم الاقلية السنية عام 2003.. فاسالكم بالله (امريكا غير موجودة في سوريا.. وكل يوم اسرائيل تقصف معسكرات الحرس الثوري الايراني ومليشايته) ولا نرى رصاصة تضربها ايران تجاه اسرائيل وهي قرب حدود الجولان مع اسرائيل؟؟ فمليشيات ايران وحرسها الثوري بسوريا نموذج (للمكفخة والمهانة) تضربهم اسرائيل ليل نهار.. وهم بالعين الموس ولا كانهم يكفخون من الطيران الاسرائلي..المضحك ايضا حسن نصر الله يتحدث عن انتصار على اسرائيل؟؟ والذي يسمعهم حرر ولو شبرمن ارض فلسطين؟؟ ولا كأنه سنتمتر مكعب واحد لم يحرر حسن نصر الله من ارض فلسطين..

والحقيقة .. ان حسن نصر الله يحرق لبنان .. لمصالح ايرانية..وليس لبنانية

فهل قتال اسرائيل بحد ذاته (شرف مثلا)؟؟ الجواب كلا.. انتم يا من (قاتلتم اسرائيل) ماذا قدمتم لامتكم العربية والاسلامية؟؟ هذا هو السؤال .. (مصر المقبور جمال عبد الناصر) قاتل اسرائيل بغباء (فخسرنا فلسطين الضفتين وقطاع غزة).. فحافظ الاسد الغبي .. قاتل اسرائيل (خسرنا الجولان).. ولمدة 40 سنة لم تطلق سوريا الاسد رصاصة على اسرائيل..

حسن نصر الله 18 سنة يدعي قتاله لاسرائيل (لم يحرر شبر من ارض فلسطين) على وفق ذلك نحتاج 10 ملايين سنة ضوئية عسى وعلى نحرر سنتمتر مكعب من ارض فلسطين بمقاومة حسن نصر الله الايراني الولاء والانتماء..

فحسن نصر الله ، وجمال عبد الناصر، وحافظ الاسد (حمقى يريدون ان ينفعوك فيضروك) هذا اذا اخذناهم بحسن الظن اصلا.. ونؤكد لو الساحة خلت من حسن نصر الله كان لبنان اليوم بالعلى.. والمنطقة اكثر استقرارا.. واسرائيل ليس لديها أي مبرر للاعتداء على لبنان وسوريا والعراق.. واعلموا بان تاسيس اسرائيل بارادة دولية وهذه الارادة الدولية نفسها رسمت خرائط الشرق الاوسط القديم وانتجت دول المنطقة..لمصالح استعمارية وحرمت الشيعة والكورد والفلسطينيية من حقهم بدول بمنطقة اكثريتهم..

ونرسل رسالة للشيعة العرب:

يا ايه الشيعة العرب.. هل تعلمون ..بان مرجعيتكم ليس مراجع.. بل (ابناء واحفاد مراجع) ايرانيين ولبنانيين:

1. مقتدى ابن الصدر الثاني

2. عمار الحكيم حفيد محسن الحكيم

3. . محمد رضا السستاني.. ابن السستاني

فهل تنبهون باي ضحالة من الحكم يحكمنا بارض الرافدين.. فنعم لجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان.. لتفك وصايتها عن الشيعة العرب بارض الرافدين..كأنه لم نكتفي من مراجع عجم ولبنانيين اجانب عن شيعة العراق.. ليضاف لها ابناء واحفاد مراجع يتحكمون بمصيرنا..

وسؤال للجميع .. وللشيعة العرب خصوصا.. اجيوبنا .. (نريد ان نفهمكم)؟

لماذا نجد المعادين لامريكا من المحسوبين شيعيا.. بالعراق.. (يهاجمون امريكا اعلاميا) ولكن (ينقلبون على كل من يريد رفع السلاح ضدها او جر الحرب معها)؟؟ هل لانهم يدركون داخليا بان امريكا لها فضل على الشيعة بالعراق بانقاذهم من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة العرب عام 2003؟…ام فطنة لديهم..بان كل من يريد جر الشيعة بالعراق للصدام مع امريكا..هدفه ان يدخل ذلك بمصلحة السنة العرب .. (كما ان السنة بزمن صدام.. دخلوا صراع مع امريكا… فسقط صدام..وسقط حكم السنة معه).. كذلك يسعى من يسعى من اعداء الشيعة بالعراق (ان يجرون الشيعة بصراع مع امريكا.. عسى ان يسقط حكم الشيعة شلع قلع بجريرة الاحزاب والقوى والمليشيات الحاكمة ببغداد الفاسدة الموالية لايران)..

وهنا نؤكدها مرة اخرى:

(لولا ايران لكانت قوات امريكا البرية تهزم داعش).. (ولولا بشار لما كان هناك ارهاب بالعراق)

فما المطلوب من امريكا شيعيا.. اي ماذا يريد الشيعة من امريكا؟؟ وماذا تريد امريكا من الشيعة)؟؟ وهل امريكا اصلا قصرت مع الشيعة بعد عام 2003.. فالشيعة يطبلون لروسيا التي رفضت اسقاط صدام.. ويطبلون لايران التي دعمت القوى المعادية لامريكا من مليشيات ومسلحين بدعوى (المقاومة).. ودعمت طهران قوى سياسية متورطة بالفساد كالمالكي وحزب الدعوة والتيار الصدري والمجلس الاعلى.. فهل كان الشيعة يمكن ان يتخلصون من موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بمنطقة العراق.. لولا امريكا عام 2003.. فالم يستغيث الشيعة بالعالم ولم يستجب لهم (الا بوش)..

ثم من قتل وفجر وانتحار وصك وخطف وذبح (اليست مليشيات التيار الصدري والجماعات المسلحة السنية) تحت لافتة (المقاومة) ؟؟ وهؤلاء مدعومين من دول معادية لامريكا كالمليشيات من قبل ايران.. والجماعات المسلحة السنية قدموا للعراق من سوريا .. باعتراف رجل ايران بالعراق نوري المالكي… فالا تستحون يا شيعة على انفسكم.. سنوات تحكمون بعد عام 2003 فسادا وعهرا وسرقات وصراعات والنتائج فساد مالي واداري وسوء خدمات ووضع امني مزري وخزينة خاوية وثلث منطقة العراق تحكم حكم داعش.. وبعد ذلك (عدكم عين وتحجون على امريكا)..

الا تستحون يا شيعة على شيباتكم.. تقولون كل ما يجري بسبب امريكا.. وتناسيتم بان الفاسدين جاءوا بصناديق الاقتراع وباصابعكم البنفسجية فمن انتخب المالكي والدعوة والمجلس والتيار الصدري ورمز فساد التيار بهاء الاعرجي .. وامثالهم.. هل الامريكان ام انتم؟؟ من عرقل اقامة قواعد امريكية بمنطقة العراق.. اليس امثال المالكي والصدريين حلفاء ايران وروسيا.. في وقت الشيعة ومنطقة العراق بامس الحاجة للقواعد الامريكية .. فلو كانت هذه القواعد موجودة لكانت القوات البرية الامريكية تنزل للموصل مباشرة لمحاربة داعش..

الا تعون يا شيعة بان لولا ايران وسليماني لما كانت هناك فوضى بالجنوب من مليشيات دموية عاثت فسادا وخرابا بالشيعة.. ولولا روسيا التي تمسكت بصدام لما كان هناك ارهاب.. ولولا بشار الاسد الذي دعم الارهاب بمنطقة العراق لسنوات باعتراف المالكي .. لما كان هناك انتحاريين وقاعدة بالعراق.. وهذه هي الحقيقة.. والاخطر لولا ايران التي هددت عبر مليشياتها القوات الامريكية في حالة نزولها بريا لمحاربة داعش.. (لهزمت داعش باسرع ممن هزمت) اي لو ان الشيعة تعاونوا مع الامريكان كما يريدون التعاون مع روسيا.. لكان وضع الشيعة اليوم افضل بكثير)..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم ..