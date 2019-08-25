مرصد عراقي يكشف عن حالات الزواج والطلاق في النصف الاول من 2019

كشف مرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنفة عن تسجيل 33970 حالة طلاق في المحاكم العراقية يقابلها 149459 حالة زواج في النصف الاول من سنة 2019.

وقال المرصد في بيان له، “بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى فأن نسبة الطلاق في العراق في النصف الاول من سنة 2019 بلغت 33970 يقابلها 149459 حالة زواج، فيما كانت عدد الحالات في سنة 2017، حيث بلغت 49328 حالة طلاق يقابلها 262007 حالة زواج، الا ان حالات الطلاق ارتفعت في سنة 2018 حيث بلغت 73569 حالة طلاق يقابلها 245296 حالة زواج في بغداد والمحافظات العراقية باستثناء محافظات اقليم كوردستان”.

وأضاف أن ” حالات الطلاق من شهر كانون الثاني إلى شهر حزيران، بلغت تصديق الطلاق الخارجي 25004 حالة يقابلها تفريغ بحكم قضائي 8975 حالة، فيما بلغت حالت عقود الزواج 122721 يقابلها تصديق عقود الزواج خارج المحكمة 26738 حالة”.

ولفت المرصد، إلى “تحوفه من ارتفاع حالات الطلاق في نهاية العام الحالي وتسجيل نسبة تتجاوز الحد المعقول، بعد ارتفاعها في السنوات الاخيرة”.

وبين المرصد الحريات للدفاع عن المراة المعنفة، إلى أن “70% من حالات الطلاق كانت من سن 15 عاما إلى 30 عاما، فيما بلغت 30% باقي الاعمار”، مشيرا إلى أن “الزواج المبكر ومواقع التواصل الاجتماعي والظروف الاقتصادية في البلاد تعد من أبرز الأسباب حالات الطلاق في العراق”.