” مظفر النواب – ذروة الابداع في الشعر الشعبي العراقي ، دراسة جديدة للكاتب الناقد د. خير اللـه سعيد

كتب : شاكر فريد حسن

صدر حديثًا للكاتب العراقي البغدادي د. خير اللـه سعيد ، كتاب جديد بعنوان ” مظفر النواب .. ذروة الابداع في الشعر الشعبي العراقي ، وهو دراسة ذوقية انطباعية وتحليلية لبعض قصائد الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب ، الذي اشتهر بوترياته الليلية وكلماته الفاحشة الفاضحة الناقمة على انظمة العهر والخيانة العربية .

وجاءت الدراسة في بابين ، يتناول فيهما السمات الاسلوبية والصور التشكيلية المتألقة في شعر مظفر النواب ، مشيرًا ومنوهًا إلى ان النواب ليس شاعر نخبة ، بل شاعر مجدد وعامي في ذروة الابداع في الشعر الشعبي العراقي ، ويعد أحد رواده الذين ساهموا في تطويره وانتشاره على امتداد العراق والوطن العربي .