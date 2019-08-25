Posted on by

” مظفر النواب – ذروة الابداع في الشعر الشعبي العراقي ، دراسة جديدة للكاتب الناقد د. خير اللـه سعيد

Image preview

كتب : شاكر فريد حسن

صدر حديثًا للكاتب العراقي البغدادي د. خير اللـه سعيد ، كتاب جديد بعنوان ” مظفر النواب .. ذروة الابداع في الشعر الشعبي العراقي ، وهو دراسة ذوقية انطباعية وتحليلية لبعض قصائد الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب ، الذي اشتهر بوترياته الليلية وكلماته الفاحشة الفاضحة الناقمة على انظمة العهر والخيانة العربية .

وجاءت الدراسة في بابين ، يتناول فيهما السمات الاسلوبية والصور التشكيلية المتألقة في شعر مظفر النواب ، مشيرًا ومنوهًا إلى ان النواب ليس شاعر نخبة ، بل شاعر مجدد وعامي في ذروة الابداع في الشعر الشعبي العراقي ، ويعد أحد رواده الذين ساهموا في تطويره وانتشاره على امتداد العراق والوطن العربي .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close