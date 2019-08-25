نائب يحدد مادة “أوقفت” أغلب مشاريع البصرة

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد، عن توقف اغلب مشاريع محافظة البصرة في حال عدم توفر مادة الاسفلت، مطالبا رئيس الوزراء ووزير النفط الاسراع بتوفير مادة الاسفلت لمحافظة البصرة لاستكمال كافة المشاريع المتوقفة.

وقال عواد في بيان “بعدما تفقدنا مجموعة من المشاريع التي قيد التنفيذ ولشركات مختلفة تفاجأنا بعدم توفير مادة الاسفلت من قبل وزارة النفط لمحافظة البصرة”، مبينا ان “هناك الكثير من المشاريع متوقفة وخصوصا الخدمية منها بسبب نقص مادة الاسفلت”.

واشار الى ان “احد المجسرات في المحافظة والذي يحتاج الى ثمانية ايام لتعبيده انتظر اكثر من ثمان اشهر للحصول على مادة الاسفلت”.

واضاف ان “محافظة البصرة وبحسب خطة المشاريع المصادق عليها تحتاج الى تعبيد الكثير من الطرق، متسائلا “كيف يمكن استكمال المشاريع دون وجود هذه المادة المهمة؟”

وطالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية رئيس الوزراء ووزير النفط بايجاد “حلول سريعة وفورية اما بتوفير مادة الاسفلت للمحافظة او السماح للشركات بالاستثمار او الاستيراد او توفيرها للمحافظة”، لافتا الى ان “بقاء المحافظة دون هذه المادة سوف يؤدي الى ايقاف المشاريع ويؤثر سلبا على خدمة المواطن البصري”.