وفاة واصابة اربعة اشخاص في تصادم اربع سيارات في دهوك

لقي شخص واحد حتفه واصيب ثلاثة آخرون بجروح، مساء السبت، في حادث مروري على الطريق الرئيس بين مجمع جرة باتجاه قرب قرية مام رشان في قضاء الشيخان بمحافظة دهوك باقليم كوردستان، نتيجة لتصادم اربع سيارات مع بعضها.

واوضح مصدر امني اليوم ان الحادث حصل حوالي الساعة الرابعة من عصر السبت، مبينا ان امرأة لقيت حتفها واصيب ثلاثة اشخاص بجروح نتيجة الحادث حالة احدهم حرجة وجميع الضحايا من الكورد الايزيديين.

وقال مدير اعلام مرور دهوك آزاد طه في تصريح صحفي ان من بين السيارات الاربع اثنتان من نوع تويوتا والاخريان كانتا سيارة حمل وباص تركي.

واضاف ان ثلاثة من السيارات المتصادمة ركنت في مكان الحادث فيما لاذت الرابعة بالفرار، مشيرا الى ان الجهود متواصلة من اجل الوصول اليها واحتجازها.