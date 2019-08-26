أهدي هذه القصيدة إلى روح شهيد الغربة الشهيد البطل الأخ والصديق الحبيب
تامر السلطان “أبو وسام”
قصيدة بعنوان
( إرجع يما يا تامر )
بقلم :- سامي إبراهيم فودة
إرجع يما يا تامر
ترى الغربة موت,
ما هي جنة
بجاه الله عليك ,
ما تهجر وطنا
أحنا محتاجينك,
يما ما تعذبنا
والله تركنا يما,
وطنا غصباً عنا
من ظلم ذوي القربي,
يشهد علينا الله
أرجع يا تامر ,
موتك يما كسرنا
بعرف بداخلك والله,
ميت علة وعلة
رغم الألم والقسوة ,
تحديت الظلم كله
كيف نقبل نموت ,
وأحنا عايشين من القلة
ربنا خلقنا أحرار,
وما نقبل الذلة
شو ذنبنا نموت بوطن, مو هو وطنا
شو ذنبنا نعيش بغربة, والناس مو أهلنا
أويلي يما فراق الوطن ذبحنا,
هجرنا وديابه سكنت بدلنا
عزيزة وغالية يما
ودموعك الطاهرة تروي, تراب وطنا
وصيتي عطريني بعطرك ,يوم ملقانا
زفيني جيتك شهيد يما ,ولبسيني ثوب وداعنا
وكفنيني بأكاليل الغار ورشيني بالحنة
وزغردي زغرودة شهيد برجوعي,
وقولي تامر عاد للوطن وندفن بوطنا