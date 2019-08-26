إستثمار بغداد : جهود مضاعفة ومساعي حثيثة للنهوض بالصناعة الوطنية من جديد

برعاية هيئة إستثمار بغداد وبدعم متواصل وإسناد من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد تتضاعف الجهود من أجل دعم الصناعة المحلية وعودة منتجنا الوطني الى الظهور من جديد رغم كل المعوقات ومنها علامة (عشتار ) و (قيثارة ) التجارية .

هذا وسعت هيئة إستثمار بغداد من خلال دعمها للمنتج المحلي الى منح العديد من الإجازات للمشاريع الصناعية بغية النهوض بواقع الصناعة المحلية وتشجيع الصناعيين العراقيين وتذليل جميع العقبات التي تعترض طريقهم . من بين هذه المشاريع مشروع شركة ( متانة التصنيع ) الذي يهدف لإنتاج وتجميع وتسويق وتطوير الخطوط الإنتاجية التابعة لشركة الصناعات الخفيفة الكائنة في منطقة الزعفرانية / المنطقة الصناعية حيث تقوم الشركة بإنتاج ثلاجات مختلفة الأحجام وعارضات عامودية ومجمدات أفقية وعامودية وسخانات شمسية وطباخات مختلفة الأنواع والموديلات والتي تعد من المنتجات المحلية ذات المواصفات العالمية وبجودة وضمان فعلي تحمل علامة (عشتار ) حيث تنتج الشركة موديلات ونوعيات ذات جودة تفوق المنتجات المستوردة لما تتمتع به من كفاءة عالية تراعي الأجواء العراقية ودرجات الحرارة العالية في أجزاء البدن والماطور مع منح ضمان فعلي لمدة عامين الى جانب خضوع المنتجات الى الفحص والسيطرة النوعية الكترونياً داخل الشركة .

يذكر أن التأهيل شمل إضافة خطوط إنتاجية جديدة منها خط التعويج والتقطيع لقطع صفائح أبواب الثلاجات والمجمدات وخطوط إنتاجية جديدة تواكب الحداثة والتطور الصناعي الذي يشهده العالم في هذا المجال ، إذ أن تأهيل هذه المشاريع سيسهم بعودة صناعتنا الوطنية الى سابق عهدها كما ستوفر تلك المشاريع الإستثمارية أيدي عاملة عديدة من مهندسين وفنيين وعمال وبمختلف الاختصاصات .

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قسم العلاقات والإعلام

هيئة استثمار بغداد