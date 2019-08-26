إنخفاض طفيف للدولار في بورصة الكفاح

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، إنخفاضاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و300 دينار للمائة دولار.

وبلغت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، كالآتي:

سعر البيع للدولار الواحد 1210 دنانير، أي 120 ألفاً و100 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.

اما أسعار العملات الأجنبية والنفط والذهب حتى إعداد هذا الخبر فكانت:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 110.58 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 122.88 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 582.30 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً 1542.60 دولار

سعر برميل نفط خام برنــت = 60.25 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 53.70 دولار