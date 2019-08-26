اختطاف ممثلة مشهورة وتصويرها عارية لانتقادها رئيس بلادها

تعرضت واحدة من أشهر الممثلات الكوميديات والساخرين السياسيين في زيمبابوي للاختطاف والضرب والتعنيف والإهانة، بعد اتهامها بمهاجمة الحكومة والرئيس.

وقالت الممثلة سامانثا كورييا إن 3 رجال ملثمين أتوا إلى شقتها وعرفوا عن أنفسهم على أنهم من الشرطة، وعندما اقتحموا الشقة بدأوا يصفعونها وأجبروها على التوجه معهم إلى مكان مجهول، وفقا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وذكرت أنهم جردوها من ملابسها والتقطوا صورا لها وهي عارية، كما أرغموها على شرب مياه الصرف الصحي، قبل استجوابها حول شريكها ومكاتب القناة التلفزيونية حيث تعمل.

ويعد الهجوم على سامانثا أحدث حادث في سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة استهدفت منتقدي الرئيس الزيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، وحزب الجبهة الوطنية الحاكم.

ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن أجهزة الأمن في زيمبابوي مسؤولة عن الحادث.