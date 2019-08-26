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الاتحاد الوطني: العشرات من مواد الدستور العراقي لم تطبق لحد الان

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي بيره، اليوم الاحد، ان العشرات من المواد في الدستور العراقي لم تطبق لحد الان.

وقال بيره في مؤتمر صحفي ان “العديد من الجهات الشوفينية، سواء التركمانية او العربية، ترى ان المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها منتهية”، مستدركا ان “هنالك اكثر من 60 مادة في الدستور لم تطبق، فلماذا هذا التناقض بشأن المادة 140 فقط دون باقي المواد غير المطبقة في الدستور العراقي”.

واضاف بيره ان “المحكمة الاتحادية العليا في العراق حسمت الامر بهذا الجانب”، مبينا ان “كركوك بحاجة الى ادارتها من قبل أهلها”.

وتابع ان “الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحادي الوطني ليسا وحدهما فقط من يحددان محافظ كركوك”، مؤكداً على “أهمية عقد مؤتمر لكل الاحزاب السياسية”.

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