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الاعلام الامني يكشف عدد ضحايا قصف ملعب خماسي في داقوق

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، تفاصيل حادث قصف ملعب للخماسي في داقوق، جنوبي كركوك.

وقالت الخلية في بيان “أقدمت عصابات داعش الإرهابية مساء يوم أمس السبت على عمل إجرامي بعد أن قامت بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف RBG7 والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي”.

واضاف البيان ان “القصف اسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة تسعة آخرين”.

ويقع قضاء داقوق الى الجنوب من محافظة كركوك وعلى الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد، ويقطن القضاء خليط من المكونات من الكورد الكاكائية والسنة والتركمان الشيعة واقلية من العرب.

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