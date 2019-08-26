الاعلان عن أسماء الأفلام الايرانية المرمّمة والقديمة بمهرجان أفلام الأطفال الـ32 باصفهان



عرض فیلم «أين منزل الصديق» لعباس کیارستمی بمهرجان أفلام الأطفال الـ32 باصفهان

منصور جهانی- تُعرض هذا العام سبعة أفلام في قسم الأفلام المرمّمة لسينما الأطفال و 5 أفلام في قسم الأثار القديمة الخالدة في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الـ32 باصفهان.

وأفاد المكتب الاعلامي للمهرجان الـ32: يستضيف مهرجان هذا العام قسما تحت عنوان «عروض الأفلام المرمّمة بسينما الأطفال الايرانية».

الأفلام التي ستعرض في هذا القسم تتضمن: «غسول الفم” للمخرج الايراني امير نادري، «أين منزل الصديق» للمخرج الكبير عباس كيارستمي، «الحاجة» للمخرج علي رضا داودنجاد، «أعمال مختارة من قبل مركز تنمية الأطفال واليافعيين الإيرانيين»، «مدينة الفئران» للمخرجة مرضية برومند، «لص الدمى» للمخرج محمد رضا هنرمند و«باتال والأحلام الصغيرة» للمخرج مسعود كرامتي.

وستعرض هذه الباقة المميزة من أفلام الأطفال واليافعين في دوري عرض سينمائيين في مدينة اصفهان التاريخية هما الحدائق الاربع» (صالة الأربعون عمودا) و قاعات اصفهان سيتي سينتر 4.

كما سيعرّج مهرجان هذا العام (2019) على أفلام الأطفال الخالدة في قسم خاص خلال الفعاليات القادمة، وستعرض أفلام من ضمنها «واحد كان وآخر لم يكن» للمخرج ایرج طهماسب، «أخوات غريب» للمخرج كيومرث بوراحمد، «القبعة الحمراء» للمخرج ايرج طهماسب، فيلم «القطة العازفة والمغنية» للمخرج کامبوزیا برتوی ومدينة الفئران للمخرجة مرضية برومند. ومن المقرر عرض هذه الأفلام في قاعة الفن باصفهان.

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إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.