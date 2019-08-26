الالوسي يطالب الحكومة بحل فصائل مسلحة وعدت باستهداف المصالح الاميركية ومحاكمة قادتها

طالب رئيس حزب الامة العراقي مثال الآلوسي ، الحكومة باتخاذ إجراءات “رادعة” ضد الفصائل المسلحة ، التي توعدت باستهداف المصالح الأميركية في العراق.

وهددت عصائب أهل الحق والنجباء باستهداف السفارة الأميركية في بغداد إثر اتهامها للولايات المتحدة وإسرائيل ، بمهاجمة مواقع لتخزين الأسلحة والذخيرة تابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق.

وقال الآلوسي في تصريح لقناة “الحرة ” إنه” يأخذ تلك التهديدات على محمل الجد لأن هذه الجماعات “غير مهتمة بوجود الدولة العراقية وضيوفها، بل بالدولة الإيرانية”.

ودعا الحكومة العراقية إلى “حل تلك الجماعات وإحالة قادتها إلى المدعي العام”.

وشدد على أن “الشراكة الأميركية العراقية هي “الحد الأدنى لضمان وحماية وجود الدولة العراقية”.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد ، لانفجارات غامضة في الأسابيع الماضية، وقع آخرها الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية التي تأوي عسكريين أميركيين شمال بغداد.

ونفت الولايات المتحدة أي علاقة لها بتلك الهجمات على مواقع الحشد الشعبي، بينما شددت إسرائيل على حقها في استهداف إيران “في كل مكان”، من دون أن تؤكد استهداف مواقع في العراق.