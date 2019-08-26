الاوقاف الكوردستانية تطالب باعتقال شخصين “اساءا” لكتب دينية في شريط مصور

ادانت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، قيام شخصين بـ”الاساءة” الى كتب دينية في شريط مصور، مطالبة الاجهزة الامنية بالقاء القبض عليهما ومعاقبتهما قانونيا.

وجاء في بيان للوزارة ان شخصين غير مسؤولين ظهرا خلال اليومين الماضيين في شريط مصور (فيديو) نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقاما بالاساءة الى عدد من الكتب الدينية على قارعة الطريق، بعيدا عن كل الاداب الدينية والاجتماعية والانسانية.

واضاف البيان انه على الرغم من مجهولية الشخصين والمكان الذي صور فيه الشريط، الا انه مع ذلك فان الوزارة تدين بشدة مثل هذه الاعمال التخريبية التي تقوض السلم المجتمعي.

وتابع البيان ان من واجب جميع المواطنين من دون تفريق، من الذين لديهم معلومات عن الفاعلين ان يبلغوا الوزارة لكي تقوم بالتعامل معهم عن طريق القانون.

وطالب البيان الاجهزة الامنية في كوردستان العثور على المتهمين ومعاقبتهم قانونيا، مطمئنا المواطنين ان من اولويات وزارة الاوقاف حماية السلم المجتمعي والتعايش بين الجميع وان الدائرة القانونية ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.