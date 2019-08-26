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البصرة تعفي مدراء مدارس لم تحقق نسب نجاح

وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني مدير تربية محافظة البصرة باعفاء كافة مدراء مدارس المحافظة، الذين لم تحقق مدارسهم نسب نجاح للعام الدراسي 2018 – 2019 .

وقال العيداني في بيان انه “لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً للصلاحيات المخولة إلينا تم توجيه مدير عام التربية عبد الحسين سلمان باعفاء مدراء المدارس الذين لم تحقق مدارسهم نسب نجاح في العام الدراسي 2018 -2019 “، مبيناً ان “الحكومة المحلية ستقوم بمكافأة ادارات المدارس التي فيها نسب نجاح عالية دعماً للعملية التربوية والتعليمية” .

واضاف انه وجه ادارة التربية بسرعة تطبيق القرار خلال الايام القليلة المقبلة وان يعمم على المدارس التي لم تحقق نسب نجاح للعام الدراسي 2018 -2019 .

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